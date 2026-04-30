En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la experta en gobierno corporativo, Claudia Rodríguez, protagonizó uno de los momentos más significativos de esta edición al presentar, por un lado, su libro Liderazgo en Salas de Juntas y, por otro, el legado de su esposo fallecido hace dos meses, Joseph Manoharan Owen, a través de la obra De Eldoret a ElDorado: un viaje lleno de milagros

A tan solo dos meses de su fallecimiento, la historia de Joseph —quien pasó de una infancia nómada en África a ocupar roles de liderazgo global en el Banco Mundial—como un testimonio de resiliencia, fe y propósito. El libro, que en su preventa se posicionó como el más vendido en Amazon, ha despertado un creciente interés internacional.

En esta ocasión, Claudia Rodríguez no solo participa como autora, sino también como la voz que comparte por primera vez la historia detrás de este libro desde una mirada íntima y profundamente humana.

La conversación propone un recorrido por la vida de Joseph, conectando con temas actuales como el liderazgo con propósito, la transformación personal y el sentido de vida, en un relato que trasciende lo profesional para convertirse en un homenaje.

«Nacer en Eldoret, Kenia, en el seno de una familia de origen tamil indio, y pasar la infancia en más de veinte colegios a lo largo de África no parecía el inicio de una carrera en el World Bank. Pero la vida de Joe Owen nunca siguió caminos convencionales.

Desde sus años nómadas por África, pasando por el inhóspito desierto argelino donde arriesgó la vida, hasta los centros de decisión en Washington D. C., Bucarest, Tiflis y Bakú, Joe construyó una trayectoria marcada por la resiliencia, la fe y un propósito inquebrantable.

En estas páginas descubrirás:

* Cómo la adversidad puede convertirse en la mayor escuela de liderazgo

* Por qué cada cambio de país o cultura es una oportunidad de crecimiento

* Qué significa construir una carrera global con integridad y propósito

* Cómo la fe, la familia y las amistades verdaderas son el verdadero “El Dorado”

* Por qué una vida ordinaria, vivida con entrega, puede ser extraordinaria

Este libro es el legado de un hombre que cruzó fronteras, tendió puentes entre culturas y nunca perdió de vista sus raíces. Su historia, profundamente humana, puede transformar la tuya».