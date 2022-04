¡No a la maquinaria Gustavo Petro!

Me pongo a pensar lo que sucedió hace cuatro años en las elecciones para la escogencia del Presidente de la República; recuerdo que Gustavo Petro, una vez superada la primera vuelta, buscó acercamientos con Sergio Fajardo y con el Partido Liberal; el resultado, ninguno de los dos lo apoyó y terminó perdiendo la Presidencia de la República; mientras que estos, Los Rojos, “se adhirieron” a la campaña del hoy presidente: Iván Duque Márquez.

Volviendo al presente, la historia puede jugarle la misma pasada; estamos claros que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez serán los posibles candidatos en ganar la primera vuelta; pero lo que busca presuntamente esta vez Gustavo Petro en poder fijar las alianzas desde antes de segunda vuelta, pues no se quiere arriesgar a perder en segunda, como fue hace cuatro años.

Lo cierto de esto es que las alianzas las debe hacer; si, las debe, lo que no está bien; desde mi punto de vista, es que le esté rogando constantemente a Cesar Gaviria para que se fije esa alianza. ¡El Partido Liberal No es Cesar Gaviria!; quien ha sido el sepulturero; quien ha puesto al Partido Liberal en lo que es Cesar Gaviria un Neo-Liberal.

Petro debe buscar las bases del Partido como lo ha venido haciendo, cerrando acuerdos con los Senadores y Representantes de dicha colectividad; quienes en últimas son los “dueños” de los votos; pues de otra manera y como están las cosas Petro puede perder en segunda vuelta; y no porque no exista gente que le vote; es porque se puede correr el riesgo que los muertos se levanten a votar, o fallas en el sistema contable, o tachones y enmendaduras que beneficien al contrincante, es decir; lo que ya sabemos.

Gustavo Petro lo que si debe hacer, en el caso que no llegue a ganar en primera vuelta, es pedir el apoyo de las fuerzas “alternativas” que representa en estos momentos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, los Hermanos Galán, Alejandro Gaviria, pero sobre todo hacer las paces con Jorge Robledo y con el ala del Partido Alianza Verde que representa la Senadora Angélica Lozano; pues a pesar que ha muchos no nos guste la forma de hacer las cosas estos dos; es una fuerza que puede ser determinante a la hora de ganar la presidencia; pues representan un sector que no es distante e indiferente al pensamiento progresista de Petro.

Por último, quiero manifestar el inconformismo que me generaría y le generaría a la ciudadanía ver que Gustavo Petro suscribiera un acuerdo directo con Cesar Gaviria o a través de su mayor intermediario como lo es Roy Barreras; pues si el deseo es llegar a la presidencia; hay sapos que no se los puede tragar la ciudadanía, aunque ya fueron dos los que se ha tenido que tragar no pueden ser más a costa de ganar una presidencia, de hacerlo, se vería Gustavo Petro como lo mismo que ha criticado toda su vida la constitución de ¡LAS MAQUINARIAS!; la que por cierto, se ha convertido en la palabra favorita de Ingrid Betancourt; triste que no conozca su significado, presuntamente aliándose que el Centro Democrático.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes – felkinramirez@gmail.com

Twitter: @FELKINRA