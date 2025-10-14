Niños y familias disfrutaron del «Running Kids Gigante» en las Fiestas del Cacao y del Café

Con sonrisas, entusiasmo y mucha energía se vivió el “Running Kids Gigante”, una de las actividades más alegres y esperadas dentro de las Fiestas del Cacao y del Café. Desde las 9:00 de la mañana, decenas de niños acompañados por sus familias llenaron las calles del municipio de color, diversión y espíritu deportivo.

El evento contó con tres categorías: 0.5 kilómetros para niños de 3 a 5 años, 1 kilómetro para edades de 6 a 8 años y 2 kilómetros para participantes de 9 a 12 años. Todos los pequeños corredores recibieron hidratación, fruta, premios y muchas sorpresas, en una jornada que combinó el deporte con la alegría familiar.

Los primeros inscritos recibieron una gorra conmemorativa del evento, mientras que padres y acudientes celebraron el espacio como una oportunidad para promover hábitos saludables y el amor por el deporte desde la infancia.

Al llegar al punto de meta, los niños fueron recibidos por las candidatas al reinado departamental del Cacao y del Café, las cuales, a su vez, se encontraban en la imposición de bandas de este importante certamen.

La Alcaldía de Gigante, encabezada por el ingeniero Josué Manrique destacó la masiva participación de familias, una actividad que refleja el espíritu comunitario de las Fiestas del Cacao y del Café, reafirmando que en Gigante se corre con el corazón y en familia.