Niños, familias y mascotas, protagonistas de ‘Gobierno en Acción 2.0’, de la Alcaldía de Neiva

Una nueva jornada en pro del bienestar animal y las familias del norte de Neiva, se llevó a cabo desde el barrio Calamarí, comuna Uno, con ‘Gobierno en Acción 2.0’. Esta estrategia, que ha tenido un gran impacto y beneficios para las personas, sigue recorriendo las comunas y corregimientos.

En esta oportunidad, 90 perros y gatos fueron vacunados y desparasitados, logrando llevar nuevamente bienestar animal a los habitantes de este sector del norte de Neiva. De igual manera, desde la Secretaría de Cultura de Neiva, las muestras culturales, junto con los talleres de la biblioteca Huellas, fueron el centro de atención en una jornada que acogió a los niños y niñas del barrio Calamarí.

La comunidad, que llegó también desde otros barrios de la comuna Uno, agradeció la llegada de la Alcaldía y sus entidades descentralizadas, resaltando la importancia de promover el bienestar animal en estos espacios.

“Muy buena la atención para los animalitos, y me parece muy buena esta iniciativa para favorecer la atención para ellos. Es muy importante que el Alcalde tenga en cuenta a toda esta comuna, es algo muy bueno que se genera para nuestro sector”, manifestó Madeleyne Andrade, habitante del barrio Calamarí.

Por su parte, Luis Fernando Quevedo, delegado de Asojuntas de la comuna Uno, indicó: “Muy contento con esta jornada de ‘Gobierno en Acción’, esta vez desde el barrio Calamarí, darle agradecimientos por estos servicios al alcalde Germán Casagua, a todo su equipo de trabajo por prestarle estos servicios a la comunidad, a todos gracias porque están llevando los servicios que cada comuna necesita”.

Acciones durante la semana

La Secretaría de Competitividad siguió acercándose con comerciantes y emprendedores de la ciudad. En esta ocasión, dicha dependencia realizó una caracterización de esta población en la comuna Uno, específicamente en el barrio Santa Inés y Cándido Leguízamo, en donde además de dar a conocer su oferta de servicios, se promovieron estrategias para impulsar sus ideas de negocios.

Por su parte, desde la ESIP, se recorrieron diferentes barrios de la comuna Uno, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la iluminación, por medio de visitas preventivas, correctivas y de podas. Sumado a ello, se evaluaron diversos puntos de expansión para seguir iluminando distintos sectores de estas zonas del norte de Neiva.

Finalmente, vale mencionar el trabajo en conjunto que realizó la comunidad con la Secretaría de Medio Ambiente, Cultura y Ciudad Limpia, con una jornada de limpieza y recuperación de zonas verdes en el barrio Calamarí, especialmente en la quebrada y el polideportivo del sector, buscando el cuidado de las zonas verdes, fortalecer el sentido de pertenencia y generar conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente.

La comunidad opina

Marinelda Perdomo, habitante del barrio Calamarí: Estas actividades son muy buenas, me gusta que el Alcalde piense en llegar a la comunidad, acercarse a ella porque a veces uno por tiempo no tiene acceso a estos servicios. Felicitar al Alcalde que está haciendo gestión, y realmente hace lo que otros no hacen, ir a los barrios que más necesitan.

Sildana Corredor, habitante de la comuna Uno: Muy buena que la Administración llegue hasta acá, qué vengan a las comunas es muy importante para seguir gestionando y trabajando en pro de las comunas. Agradecerle al Alcalde porque continúa con esta estrategia que es fundamental para las comunidades.

Fernando Troches, presidente JAC del barrio Rodrigo Lara, comuna Uno: Es una actividad muy importante para nosotros, porque tenemos la oportunidad de ir a comentar nuestras inquietudes que tenemos aquí en la comuna. Agradecerle a esta administración y al ingeniero Germán Casagua por estas actividades, por estar pendiente de las necesidades que nosotros tenemos.