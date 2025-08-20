Neiva ya cuenta con su propia unidad GAULA, para combatir el secuestro y la extorsión

Son 20 hombres y mujeres altamente entrenados para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana para el municipio de Neiva.

En un acto solemne, con la presencia de autoridades militares, policiales, civiles y representantes del sector empresarial, la Alcaldía de Neiva presentó oficialmente ante la ciudadanía la nueva unidad GAULA de la Policía Metropolitana, que operará de forma permanente en la capital del Huila.

Con una dotación inicial de 20 hombres y mujeres altamente entrenados, tres camionetas de alto cilindraje, un automóvil y dos motocicletas, esta nueva unidad especializada tendrá como objetivo reforzar la prevención, investigación y atención de delitos relacionados con el secuestro, la extorsión y otras amenazas contra la seguridad ciudadana.

Durante el evento, se realizó la entrega oficial del estandarte de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión al alcalde Germán Casagua Bonilla, en reconocimiento a su compromiso y gestión para fortalecer la seguridad en la ciudad.

“En Neiva no gobernamos con discursos, gobernamos con acciones, con resultados tangibles. Y este GAULA es prueba de ello. Porque dar noticias como la que hoy estamos dando fortalece la confianza ciudadana, respalda al comercio, protege al sector productivo, genera confianza a los inversionistas y brinda tranquilidad a quienes generan empleo, tributan y dinamizan nuestra economía”, expresó el alcalde Germán Casagua Bonilla durante su intervención.

Cabe mencionar que la Administración Municipal pasó de 11 a 30 cuadrantes para cubrir de manera más eficiente los barrios y comunas mediante patrullajes; además, se recuperó el sistema de cámaras de seguridad, se pusieron en funcionamiento CAI móviles, y ahora se entrega a Neiva esta nueva unidad GAULA, equipada con personal, tecnología y medios de movilidad al servicio de la comunidad.

Es importante destacar que, Neiva presenta una reducción consolidada del -30% en todos los delitos, y que, durante el primer semestre de 2025, la ciudad se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional entre las capitales con mejores resultados en la disminución de crímenes y delitos de alto impacto.

Esta iniciativa es el resultado del trabajo articulado entre la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila, la Policía Metropolitana y el Concejo Municipal, quienes han sumado esfuerzos y recursos para fortalecer las capacidades operativas en materia de seguridad.

La inversión total por el orden de los $1.000 millones de pesos, entre la Alcaldía de Neiva y la Gobernación, en el que se incluye vehículos, equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y elementos tácticos.

Con esta entrega, Neiva sigue dando pasos firmes hacia la consolidación de una ciudad más segura, “caminable” y atractiva para el desarrollo económico, el comercio y la convivencia ciudadana.