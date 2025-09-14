Neiva y DPS unen esfuerzos para focalizar adultos mayores vulnerables

El objetivo es inscribir a mayores de 60 años, en condiciones de vulnerabilidad, para acceder a la renta básica solidaria de 230 mil pesos mensuales.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social y su programa Colombia Mayor, en articulación con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), dio inicio a las jornadas de búsqueda activa de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, con el propósito de vincularlos al Programa Pilar Solidario, que entrega una renta básica solidaria de 230.000 pesos mensuales.

La jornada masiva de inscripción arrancó este 13 de septiembre en el Parque de la Música, con la presencia del Director Nacional del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, quien destacó el compromiso de la Administración Municipal en este proceso de focalización.

“Acá hay un trabajo maravilloso de coordinación, de articulación interinstitucional y de búsqueda para que a todos nuestros adultos mayores de este departamento y de esta ciudad lleguen los derechos que ya conquistamos en la ley que propuso el presidente Petro, que el Congreso aprobó y que esperamos que entre en vigencia lo más rápido posible”, afirmó el Director Nacional del DPS, Mauricio Rodríguez.

Con la campaña Dignidad Mayor, buscan brindar acompañamiento y apoyo a los adultos mayores, asegurando que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así la protección social y el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.