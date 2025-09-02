Neiva vivió con éxito el Festival Torbellino sobre Ruedas

Más de 700 patinadores, entre los 5 y 16 años, brillaron en el patinódromo de Neiva, en un evento que reunió a más de 1.800 asistentes en una verdadera fiesta deportiva.

El Club Semillas de Neiva y la Fundación Fevico, en articulación con la Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, hicieron posible este gran encuentro, que contó con la participación de escuelas de formación de Garzón, Hobo y Algeciras, así como de clubes de Gigante, Palermo y Aipe, además de una destacada delegación del departamento del Caquetá, para un total de 25 clubes participantes.

“Fue positiva y satisfactoria la participación en el campeonato nacional que se desarrolló este domingo 31 de agosto en el patinódromo del municipio de Neiva. Contamos con el apoyo total de la Secretaría de Deporte del municipio, donde tuvimos 700 deportistas con sus respectivos acompañantes; en total, un auge de 1.300 personas que estuvieron compartiendo, divirtiéndose y celebrando en el marco de estas justas”, manifestó Juan Camilo Muñoz Losada, secretario de Deporte y Recreación.

El festival, no solo promovió la integración, la amistad y la sana competencia, sino que también reafirmó el compromiso con el impulso del deporte en la región.

Por su parte, Diego Arley Plazas Ramírez, entrenador de la escuela de patinaje Alma Opita, del municipio de Palermo, indicó:

“Nosotros participamos en este festival con 51 deportistas. El nivel estuvo muy bien, excelente la organización. Pienso que deberían apoyar un poco más este tipo de eventos y dar continuidad para que se realice cada año”.

“Ha sido un evento muy satisfactorio. La verdad, hemos tratado de cumplir al máximo con las expectativas, entregando todo lo que se planteó en la resolución, y realmente ha sido un festival muy positivo”, sostuvo Ruby Yenia Cortés, presidenta del Club Semillas de Neiva.

Seguir apoyando los eventos deportivos del municipio es un compromiso que se mantiene día a día desde la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación.