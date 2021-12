Neiva vive y saborea el festival de la nochebuena

Hasta el último día del año los neivanos y visitantes podrán deleitarse en la Plaza Cívica en el Festival de la Nochebuena, además encontrarán pesebres y los agüeros de fin de año. La Administración Municipal apoya de frente la iniciativa.

Son más de treinta los vendedores informales que participan en el Festival de la Nochebuena, con el apoyo de la Alcaldía de Neiva, encabezada por Gorky Muñoz Calderón. Los comerciantes de este plato tradicional están ubicados en la Plaza Cívica Los Libertadores, y donde atenderán a propios y visitantes, quienes podrán disfrutar del delicioso manjar, durante las festividades decembrinas.

La Administración Municipal, desde la Oficina de Espacio Público, le apuntó a apoyar frontalmente en la organización, agilización la documentación y exonerando de impuestos a los vendedores informales dedicados a la venta del exquisito dulce de Navidad, además encontrarán, pesebres y otros elementos de temporada.

«Son alrededor de 36 vendedores informales a los cuales les otorgamos unos espacios, específicamente en la zona de la Plaza Cívica de Neiva, en el microcentro, para que ellos oferten y comercialicen sus productos como nochebuena. Uno de los principales objetivos de la administración es la reactivación económica. Esta feria irá hasta el 31 de diciembre y extendemos la invitación a todos los ciudadanos para que nos acompañen», comentó Lina Fernanda González, directora de Espacio Público.

Vendedores informales a gusto



La Directora de Espacio Público resaltó que los vendedores no pagan impuestos en este sector y que la Oficina les ayudó a gestionar los permisos, solicitudes y continuar con el apoyo para la realización de la Feria.

Para Nancy Muriyejo, comprar en la Feria de la Nochebuena fue una grata experiencia, «la verdad muy espectacular porque esto es una tradición de todos los años, para nosotros es muy chévere que nos la vendan así, porque se ahorra tiempo y trabajo. Es muy bueno que haga esto el alcalde por la gente que trabaja, porque esto genera empleo; así que quiero hacerle la invitación a las personas que les gusta hacer este dulce, que vengan y apoyen a estas personas que hacen esta labor tan bonita, vendiéndonos lo que nos gusta».

Así mismo, Sonia Yaneth Lizcano, quien vino de un municipio cercano, aprovechó los buenos precios, «me fue muy bien en la Feria de la Nochebuena, uno acá encuentra todo listo para prepararlo y disponible; la verdad yo vine de un pueblo y aproveché, por eso invito a todos para que apoyen a estos emprendedores».

Una tradición familiar



La mayoría de los vendedores informales por tradición su familia se dedica a la venta de almojábanas, papaya, queso y otros ingredientes melados. Luz Marina García Guzmán, vendedora informal que vive en el barrio San Martín, contó que desde hace 25 años se dedica a la venta de esta delicia.

«Desde que mi madre vivía, ella fue la que nos enseñó y seguí la tradición; hacemos una deliciosa nochebuena porque ella nos enseñó desde muy chicos a trabajar, agradecemos al alcalde que nos dio la oportunidad este año de colaborarnos, estamos muy agradecidos con los huilenses que vienen a hacernos el gasto. Muy bueno este proyecto que nos colaboraron porque siempre que hemos trabajado nos ponían obstáculos, pero esta vez el Alcalde nos colaboró mucho», manifestó.

Por su parte, John Faber Chacón, vendedor informal contó que «hace 25 años vendo nochebuena, ha sido muy bueno, la gente colabora, es un producto que la gente consume mucho. Quiero darle gracias al Alcalde que ha hecho una buena gestión con nosotros, nos ha colaborado mucho, gracias a él estamos aquí ubicados y vendiendo».

Los precios de los productos van desde los tres mil pesos y se venden por porciones y libras.

Otras reacciones



Flor Alba Corredor González, vendedora

«Yo me dedico a vender nochebuena desde que existía la galería, en la rampla. Esto viene desde mi madre que me crie trabajando en la calle y llega la hora de diciembre y la hago. Este año ha sido maravilloso, porque no tuvimos que pagar tanto dinero como se hacía en los otros años, estoy agradecida con el Alcalde porque nos ayudó a las mujeres cabeza de hogar. Este año la Alcaldía ha sido especial, lo mismo la directora Lina. Yo le hago la invitación al pueblo huilense para que nos compren que todo es higiénico, todos los documentos están al día».

Aida Díaz Murcia, representante de Vendedores Informales Carretas y Pesebres

«La verdad este año las ventas han sido un poco de retos, primero quiero agradecer a Dios e igualmente al Alcalde de Neiva, a Espacio Público, han hecho un trabajo de la mano con nosotros, de manera excelente, venimos de una reubicación de la carrera Tercera y nos dejaron aquí en la Plaza Cívica para seguir laborando, ya llevamos en este espacio cinco años y la administración se ha portado bien con nosotros. Ya está pasando la temporada de pesebres e inicia la feria del papel regalo, bolsas y luego del 26 serán sahumerios, vigas, uvas, flores amarillas, por eso invitamos a todos a que nos acompañen.

Ana Delia Toledo Orozco, artesana

«A pesar que se ha vivido la pandemia, no se ha vendido igual, pero gracias a Dios nos dieron la oportunidad, gracias a la alcaldía por su gestión y su colaboración, además de nuestra presidenta. Queremos invitar a todas las personas para que vengan aprovechen y nos compren».