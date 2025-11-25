Neiva tendrá una Navidad Mágica y en Paz

Con una agenda llena de luz, música y tradición, los neivanos disfrutarán gratuitamente de grandes espectáculos navideños.

La Administración Municipal, liderada por el alcalde Germán Casagua Bonilla, ha diseñado una agenda especial que busca fortalecer los lazos comunitarios, promover la tradición y ofrecer espacios seguros y recreativos para el disfrute de grandes y pequeños.

La invitación a todos los ciudadanos a disfrutar en familia de la programación navideña preparada para este mes de diciembre, con actividades culturales gratuitas que llenarán las calles de color, música y alegría.

“Queremos que las familias neivanas vivan una Navidad cercana, llena de esperanza, unión y cultura. Cada actividad ha sido pensada para que nuestros niños, jóvenes y adultos compartan momentos inolvidables”, expresó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

Agenda Navideña 2025 – Entrada libre para todos

🎄Caravana Navideña – 7 de Diciembre

Las luces y personajes navideños estarán en una gran caravana llena de color, música, comparsas y sorpresas para toda la familia. Más de 35 vehículos iluminados y decorados, de entidades públicas y privadas, la música en vivo de la Big Band Metropolitana de Neiva y la participación de 12 escuelas de arte y cultura del municipio de Neiva, del área de danza, engalanarán las principales calles de la ciudad.

🎺 Segundo Encuentro Municipal de Bandas – 12 de Diciembre

El talento musical local brillará en el parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, en un espectáculo musical navideño, que reunirá a 10 bandas sinfónicas de municipios como Campoalegre, Algeciras, Gigante, Palermo, Yaguará entre otras de instituciones educativas de la ciudad, promoviendo la cultura y el desarrollo artístico de niños y jóvenes neivanos.

✨ Gran Novena Navideña – 19 de Diciembre

Una tarde para compartir en comunidad, con actividades infantiles, muestras artísticas, música en vivo, dulces tradicionales y un mensaje especial de unión y esperanza para las familias de la ciudad, la cual se realizará en el parque de Los Niños.

🎤 Show Musical Navideño con talento de nivel nacional – 21 de Diciembre

Un espectáculo navideño único, con invitados especiales de reconocimiento nacional, luces, escenografía y un ambiente festivo para cerrar la temporada decembrina por lo alto, el cual reunirá a 8 mil neivanos en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva.

Todos los eventos son gratuitos, diseñados para que las familias vivan una Navidad Mágica y en Paz, segura y participativa, en la que la cultura y la tradición sean protagonistas.