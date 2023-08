Neiva recibe más de $17 mil millones en recursos para vivienda por parte del gobierno “Huila Crece”

Las inversiones por parte del Gobierno Departamental para que las familias neivanas disfruten de vivienda, están enmarcadas en el apoyo para mejorar las viviendas existentes, así como para adquirir vivienda nueva a través de cuatro grandes proyectos.

El avance en los proyectos y mejoramientos de vivienda para Neiva ha sido significativo; según Andrés Felipe Puentes director del Fondo de Vivienda de Interés Social del Huila FONVIHUILA, en la actualidad se hace un seguimiento detallado de la ejecución de las obras.

“Venimos haciendo un seguimiento detallado a los proyectos que se vienen ejecutando en el departamento del Huila. En esta ocasión analizamos los avances de las obras en el municipio de Neiva, donde se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno departamental en la asignación de recursos. En el tema de mejoramiento de vivienda, la asignación ha sido por encima de los 6 mil millones de pesos, en un trabajo articulado con la alcaldía municipal, tenemos más de mil familias beneficiarias de mejoramientos de vivienda entre el sector urbano y el sector rural”, explicó.

El Director recordó que, proyectos de vivienda nueva como Fronteras del Milenio 2 y 3, Bosques de San Luis y Bosques de la Rebeca en Neiva, son apoyados por el Gobierno Departamental. “En el tema de vivienda nueva también se ha hecho un gran esfuerzo, tenemos cuatro proyectos de vivienda que se vienen ejecutando en la presente administración municipal, donde el gobierno departamental en subsidios concurrentes ha hecho un esfuerzo cercano a los 11 mil millones de pesos, para que las familias neivanas puedan acceder más fácil a estos proyectos de vivienda nueva y así solucionar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda”.

Recorrido por la comuna Seis

El recorrido de verificación de las obras en esta oportunidad llegó hasta la comuna Seis, donde reside la señora Haydi Gutiérrez de Cortés, quien es beneficiaria del subsidio del gobierno departamental que le permitió mejorar la cocina, el pañete de paredes y el baño de su casa.

“Me pusieron la cocina bonita, el baño me lo enchaparon, los trabajadores muy lindos, muy honestos, hicieron las cosas rápido, muy contenta con ellos. Es primera vez que me apoyan con un subsidio para arreglar mi casita, donde ya llevo 40 años. Muchas gracias por el auxilio que me dieron, me cambió la casita, mis familiares vienen y dice que quedó muy bonito”, manifestó.

Caso similar el de doña Flor Deli Hernández, beneficiaria en el barrio Timanco, en el sur de Neiva. “Muy agradecida con Dios primeramente, y con ustedes que me arreglaron la casita. Hace cuatro años que mi esposo deseaba ver la casita arreglada, un día me dijo, compremos unos bultos de cemento para arreglarla, pero primero se murió, ahora soy yo la que está gozando la casa. Ustedes me colaboraron, Dios los tiene que proteger a ustedes y a la gobernación”, comentó.

En cada uno de los hogares visitados les fue entregado un árbol, como símbolo de la campaña Sembratón Huila Crece, que desarrolla Fonvihuila y que busca integrar el desarrollo y beneficio de los hogares con el amor por el medio ambiente.