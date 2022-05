Neiva no logró meta para eliminar uso del tapabocas

Después del anuncio por parte del presidente Iván Duque de levantar el uso del tapabocas para los municipios que cumplieran con el 70% de la vacuna del Covid-19 en 1 y 2 dosis y el 40% con dosis de refuerzo, Neiva no ha logrado cumplir con el requerimiento ya que al 30 de abril tiene una cobertura del 38.61%.

A la fecha el municipio de Neiva no tiene permiso de quitarse el tapabocas en espacios cerrados, puesto que no alcanzó la meta del 40% de vacunación Covid-19 en la dosis de refuerzo. A corte del 30 de abril del 2022 la ciudad tiene el 38.61% de su población con dosis de fuerzo lo que indica que no cumple con el requerimiento mínimo.

Aunque la ciudad venía teniendo un comportamiento bueno con la vacunación que registra en la primera dosis un porcentaje de 90,96% y la segunda dosis un total del 75,30%, no pasa lo mismo con la dosis de refuerzo. Si se ven esas cifras, se cumple con el primer requerimiento que pide el gobierno nacional del 70% en las primeras dosis.

Lo que autorizó el Gobierno Nacional para las localidades que cumplieran con el esquema completo de vacunación era que se quitara el tapabocas en sitios cerrados excluyendo el servicio público, los servicios de salud y las Instituciones Educativas en los salones de clase. Para las localidades que cumplieron con el plan de vacunación esta posibilidad inició a partir de hoy 1 de mayo.

“Nosotros esperamos poderle seguir dando cobertura a toda la población neivana mayor de doce años con dosis de refuerzo y poder llegar a la meta inicial del 40% para poder empezar a dejar el tapabocas eso sólo va a depender de la voluntad de todas las personas para que acudamos a vacunarnos”, confirmó la secretaria de Salud Municipal.

Sólo Yaguará cumplió

A partir de hoy los yaguareños podrán compartir con familiares y amigos en lugares cerrados y eventos sin usar el tapabocas, medida que se flexibiliza gracias a la disminución de los contagios del virus SarsCov2 y al compromiso de los ciudadanos con el proceso de vacunación.

Este logro se le fue otorgado a este municipio ya que cuenta con una vacunación de del 104,83% en primeras dosis, 96,12% en segundas dosis y 46,72% en dosis de refuerzo.

“Tenemos en el Huila 13 municipios que vienen cumpliendo por encima del 70% de cobertura de vacunación contra el Covid19 con esquemas completos, 9 municipios en rango entre el 60% y 70%, y 15 municipios están por debajo del 60% de avance” informó el secretario de Salud Departamental, César Alberto Polanía Silva.

De acuerdo al seguimiento de avance del Plan Nacional de vacunación los municipios de Yaguará, Elías, Tesalia, Villavieja, Neiva, Colombia, Hobo, Paicol, Campoalegre, Baraya, Teruel, Palestina y Nátaga se encuentran por encima del 70% de cumplimiento para cobertura de rebaño con esquemas completos.

De: Diario del Huila