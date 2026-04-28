Con datos en mano, Secretaría de Gobierno defiende avances en seguridad ante el Concejo de Neiva

La dependencia responde con resultados, cifras y acciones concretas durante debate de control político, destacando reducción de delitos, inversiones cercanas a $4.000 millones y fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

En el marco del debate de control político citado en el Concejo de Neiva por el concejal Juan Diego Amaya, la Secretaría de Gobierno Municipal presentó un informe amplio, técnico y sustentado en datos, en el que el secretario José Ferney Ducuara Castro, expuso los avances, inversiones y resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

“Podemos concluir que es muy importante debatir sobre seguridad, porque permitió que los concejales conocieran en detalle la verdadera disponibilidad de recursos que hay para el sector seguridad, que son insuficientes para las grandes necesidades que tiene Neiva con los problemas estructurales en materia de seguridad”, expresó el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara Castro.

Durante la sesión, que se extendió por más de once horas y contó con la participación de la comunidad, concejales y autoridades, el secretario de Gobierno atendió cada uno de los cuestionamientos formulados, entregando información detallada que permitió contextualizar la realidad de la ciudad y aclarar diversas inquietudes.

Uno de los principales puntos expuestos fue la limitación de recursos frente a las necesidades estructurales en seguridad. Sin embargo, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Germán Casagua Bonilla, ha logrado gestionar inversiones por cerca de 3.965 millones de pesos, destinados al fortalecimiento operativo mediante la adquisición de patrullas, motocicletas, bicicletas y equipos tecnológicos, en articulación con la Policía Nacional y la Gobernación del Huila.

El informe también evidenció, con base en análisis de datos, una reducción significativa en varios delitos de alto impacto, especialmente en hurto a personas, residencias, comercio y automotores, lo que refleja resultados concretos de las estrategias implementadas.

“Hoy también se llevó a cabo en este debate una importante conclusión, y fue la exhibición de unas cifras y unos indicadores que demuestran, desde la ciencia de datos, que Neiva, a pesar de tener algunos indicadores en materia de homicidio, terrorismo o de extorsión, tiene unos indicadores muy positivos frente a los delitos de alto impacto que afectan a la seguridad ciudadana, con una reducción muy significativa en hurto, en hurto a personas, en hurto a residencias, en hurto a comercio, en hurto de autopartes, en hurto de autos y otros delitos en los cuales la ciudad puede mostrar un avance muy significativo”, expresó el secretario.

Asimismo, se destacó que Neiva registra una tasa de homicidios inferior al promedio nacional, posicionándose mejor que otras ciudades del país.

«También podemos concluir que Neiva, en materia de homicidios, está por debajo de la tasa nacional. La media nacional está en 26,32; Neiva se ubica en 21,78. Aun así, Neiva está por debajo de ciudades como Pereira, que tiene una tasa del 42; Armenia, que la tiene en el 33; y en la región 2 de Policía, el comando de la Policía Metropolitana, la ciudad de Neiva ocupa el primer lugar en resultados en materia de reducción de delitos”.

Frente a las inquietudes planteadas sobre el Centro de Detención Transitoria (CDT), el secretario fue enfático en aclarar que este tipo de infraestructura no corresponde a una cárcel de máxima seguridad, sino a un espacio con condiciones básicas definidas por el Ministerio de Justicia y la Corte Constitucional.

En relación con hechos recientes de fuga, explicó que las investigaciones señalan acciones internas de los privados de la libertad, descartando fallas estructurales en la infraestructura.

De igual forma, se ratificó la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Seguridad, precisando que los procesos contractuales se desarrollan conforme a la ley y bajo la supervisión de un cuerpo colegiado del sector justicia y seguridad.

El funcionario también destacó la implementación de estrategias focalizadas y la creación de grupos especializados como el GAULA Élite Neiva, GOES, Grupo Aquiles y Participación Ciudadana, que han permitido mejorar la capacidad de respuesta institucional en sectores priorizados.

Adicionalmente, se resaltó la gestión de nuevos recursos cercanos a los 4.000 millones de pesos ante instancias nacionales y departamentales, orientados a continuar fortaleciendo la seguridad en la ciudad.

Opiniones de la ciudadanía

La comerciante Claudia Jaimes destacó el acompañamiento que la Fuerza Pública ha brindado al sector comercial y turístico de la ciudad, pero aseguró que el debate sobre seguridad debe ir más allá de las acciones operativas.

“Como comerciante de esta ciudad, puedo decir que hemos tenido el acompañamiento de la Fuerza Pública, en cabeza del doctor Ducuara, tanto de Policía como del Ejército; también, en el tema del acompañamiento a los turistas, se ha visto una buena articulación por la Policía de Turismo en el sector o en los diferentes sectores donde somos visitados”.

Por su parte, Lizeth López destacó su participación en el debate de control político sobre seguridad ciudadana, donde aseguró que este espacio permitió enviar un mensaje claro a la comunidad neivana sobre la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía e instituciones.

Según manifestó, en los barrios de la ciudad se viene adelantando una labor articulada con la Policía Metropolitana y la Administración Municipal para fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia.

“Obviamente, hay problemáticas de fondo y estructurales que son a nivel nacional. Sin embargo, la seguridad es un compromiso y una responsabilidad de todos. Corresponde al ciudadano, a la autoridad y a las administraciones competentes”, agregó.

Asimismo, resaltó la presencia institucional en su comunidad, especialmente del Ejército Nacional, el GAULA Militar y la Policía Metropolitana, entidades que, según indicó, han atendido hechos delictivos y adelantado acciones correctivas frente a diferentes problemáticas.

De igual manera, señaló que cuentan con acompañamiento de la SIJIN y de grupos operativos especiales, que realizan patrullajes en horarios estratégicos definidos a partir de reportes entregados por la misma comunidad.

López también mencionó el trabajo desarrollado junto al colectivo comunitario Frente de Seguridad Limonar, Yo Amo Mi Barrio, desde donde se han impulsado actividades con respaldo de la Administración Municipal.