Ecopetrol alerta sobre fraudes en convocatorias laborales en el Huila

La compañía reitera que ninguno de sus procesos tiene costo y hace un llamado a verificar la información únicamente a través de sus canales oficiales.

Ecopetrol informa a la opinión pública que, ante denuncias que se han venido presentando en el departamento del Huila, se han identificado casos de personas inescrupulosas que están utilizando de manera indebida el nombre y los logos de la compañía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de engañar a la ciudadanía a través de falsas convocatorias laborales.

La modalidad de estafa consiste en publicar ofertas laborales falsas en redes sociales, cadenas de mensajería y otros canales digitales, en las que se promete vinculación directa a la empresa. En estos mensajes, se exige a los interesados realizar «cursos obligatorios» pagados en supuestas academias como requisito para avanzar en procesos de contratación.

Ecopetrol reitera de manera enfática que no solicita dinero en ninguna etapa de sus procesos de contratación, ni para exámenes médicos, inscripciones, capacitaciones o cualquier otro trámite asociado. Cualquier solicitud de pago a nombre de la compañía debe considerarse una señal de alerta frente a posibles fraudes.

Adicionalmente, la empresa advierte que estas prácticas también pueden incluir supuestas ofertas de inversión, cursos o certificaciones inexistentes, así como el uso de correos electrónicos sospechosos, anuncios engañosos en redes sociales y cadenas falsas en aplicaciones de mensajería.

La compañía hace un llamado a la ciudadanía a no compartir información personal, no realizar pagos y verificar cualquier convocatoria a través de su página web oficial www.ecopetrol.com.co⁠, único canal autorizado para la divulgación de sus procesos institucionales.

Ecopetrol reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de las comunidades y la generación de oportunidades reales en el territorio, e invita a reportar este tipo de situaciones ante las autoridades competentes para contribuir a la prevención de estos delitos.