Neiva, entre las cinco ciudades con menor desempleo del país

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó el reporte del quinto mes y trimestre móvil de los indicadores de mercado laboral, destacando las cinco primeras ciudades del país con menor tasa de desempleo, ubicando a Neiva dentro de este ranking.

Según el informe, para el trimestre móvil marzo – mayo 2022, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (21,0%), Valledupar (16,1%) e Ibagué (15,1%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Bucaramanga A.M. (8,7%), Manizales A.M. (10,3%), Villavicencio, Medellín A.M. cada una con 10,7%, y Neiva con (11,1%).

Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y transporte y almacenamiento.

Pandemia

En el caso de Neiva, que hoy logra ubicarse en el ranking de las cinco ciudades con menor índice de desempleo, luego de ser la capital con la mayor tasa de desocupación, la reducción porcentual ha sido de 29.5 puntos.

La pandemia llevó a la capital opita hasta un 40,6% de desempleo, siendo la ciudad más afectada por causa del Covid-19 y es hoy, la capital con mejor recuperación económica, tras la crisis sanitaria, generando en dos años, más de 35.000 empleos.

A lo largo de estos dos años, la Administración local se ha enfocado en la atención de la emergencia sanitaria, logrando entregar más de 300 mil mercados a familias vulnerables de la ciudad, y cumplió con las metas exigidas en vacunación covid-19 para primeras, segundas dosis y refuerzos, instalando 24 puntos de aplicación del biológico, y llevándolo casa a casa, facilitando el proceso a personas de escasos recursos con problemas de movilidad.

Reactivación económica

El desempleo pasó de ser la palabra de moda en Neiva, y se posicionó la palabra “reactivación”, de esta manera, el trabajo se centró en la recuperación de empleos y en el apoyo a nuevos emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios, a través de créditos gestionados por la Administración Municipal en convenio con bancos y cooperativas.

Adicionalmente, el SENA y la Alcaldía de Neiva activaron un fondo local con $2.000 millones para apoyar la creación de nuevas empresas que permitieran a su vez la generación de empleo y dinamizaran la economía.

Las ferias, se convirtieron en tendencia, permitiendo que cada persona que tuviera su propio arte, se convirtiera en un generador de ingresos para su familia; así mismo se reactivaron los mercados campesinos, logrando que los agricultores tuvieran la oportunidad de vender sus productos sin intermediarios, apoyando también al campo.

Obra pública

Según el alcalde Gorky Muñoz Calderón, la obra pública se convirtió en una pieza fundamental para la recuperación de empleos en la ciudad de Neiva, generando por lo menos 6.000 cargos formales.

En el reporte del DANE, el obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados, validando así la apuesta de Muñoz Calderón, por la reactivación de la economía a través de la construcción de nueva infraestructura.

Estos empleos, fueron generados luego de la inversión de $60 mil millones de pesos de un empréstito aprobado por el Concejo Municipal para la construcción y adecuación de sedes educativas, optimización de redes de acueductos, culminación del patinódromo, construcción de placa huellas, parques deportivos, Unidad Permanente de Justicia UPJ, Fase I de la avenida de Oriente, subsidios de viviendas VIS y VIP y culminación del Centro materno infantil CAIMI.

San Pedro

Las tradicionales festividades de San Juan y San Pedro que empezaron a proyectarse desde el mes de abril, repuntarán la economía en la ciudad de Neiva y seguirán aportando a la reactivación económica y a la reducción de los índices de desocupación, pues los gremios de artistas, artesanos, sector gastronómico, transporte, entre otros, fueron de los grandes beneficiados de las fiestas que acabaron de culminar y que permitieron la llegada de más de un millón de visitantes.