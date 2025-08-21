Neiva avanza en el mantenimiento de sus vías

Las cuadrillas de la Secretaría de Vías no han parado esta semana en Neiva.

Con el propósito de mejorar la movilidad y darle mayor seguridad a los conductores y peatones, la Alcaldía adelanta labores de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

De manera simultánea, dos grupos de pavimentación han venido trabajando en sectores claves como la Carrera 3 entre Calle 1 y Calle 1G, la Carrera 6, entre avenida Circunvalar y Calle 5, la Calle 7 entre Carrera 7 y Carrera 12.

Los trabajos buscan atender el deterioro que por años ha afectado a estas vías y que representaba un riesgo para los ciudadanos.

Con estas acciones, la Administración Municipal ratifica su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura urbana, interviniendo de manera constante distintos puntos de la ciudad.