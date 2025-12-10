Neiva adjudicará el Programa de Alimentación Escolar 2026, por más de $20.496 millones

Hoy, en la Bolsa Mercantil de Colombia, se llevó a cabo la rueda de negociación, mediante la cual fue seleccionado el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para Neiva, que atenderá a los niños y niñas de los colegios públicos de la capital del Huila.

El contrato se adjudicará por un valor de $20.496.000.000, y estará a cargo de la Unión Temporal NutriNeiva, garantizando la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar 2026, durante un periodo de 126 días calendario escolar.

Con esta adjudicación, la Alcaldía de Neiva asegura la continuidad del PAE sin interrupciones, permitiendo que miles de estudiantes reciban oportunamente su alimentación como apoyo a la permanencia escolar, la nutrición y el bienestar de la niñez en las instituciones educativas oficiales del municipio.