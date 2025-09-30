Neiva activa sala de crisis ante incremento de incendios forestales

Ante el preocupante aumento de incendios forestales en el municipio de Neiva, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Comisión de Incendios Forestales en la que se definieron nuevas acciones para la atención y control de estas emergencias.

A partir de la fecha se activa la sala de crisis para incendios forestales, desde donde se realizará un monitoreo permanente de las situaciones que requieran algún riesgo para la población. Todos los organismos de socorro se mantienen en estado de alerta para dar una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier emergencia.

Es importante resaltar que un alto porcentaje de los incendios registrados han sido provocados, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía a prevenir estas acciones y a reportar de manera oportuna cualquier emergencia o actividad sospechosa.

Finalmente, ante cualquier emergencia, conozca las líneas de atención:

119 – 123

315 864 6154 – 321 391 9693