Neiva, 413 años latiendo con alma de río, tambora y tradición

Cuando uno dice “Neiva”, no solo nombra una ciudad: invoca un sentimiento. Neiva no se camina, se vive; no se describe, se siente. Hoy cumple 413 años, una excusa perfecta para hacer una pausa, mirar hacia el alma de esta tierra cálida y fértil, agradecer por su historia, su gente, sus sabores, sus ritmos, su forma única de recibir al que llega con los brazos abiertos.

Hay lugares que uno conoce, otros que lo abrazan, Neiva es de los segundos. No importa si llegas por trabajo, turismo o simple curiosidad, algo tiene esta ciudad que te envuelve con la calidez del sol, la generosidad de su gente. Cumplir 413 años no es solo una cifra: es una huella viva en la memoria colectiva, una historia contada en plazas, calles, canciones, asados, danzas.

No se puede hablar de Neiva sin evocar el San Juan y el San Pedro; estas fiestas no son solo patrimonio, hacen parte del ADN huilense, son una manera de narrar nuestra identidad a través del jolgorio, el sombrero alón, el rajaleña, el bambuco, el coqueteo sutil del sanjuanero. En ellas se mezclan generaciones, clases sociales, visitantes y locales con un único propósito: celebrar. Durante junio y julio, Neiva vibra distinto.

Se siente una energía especial en el aire, como si la ciudad se pusiera su mejor vestido de fiesta, las calles se llenan de color; las comparsas avanzan con elegancia; los trajes típicos brillan bajo el sol, las candidatas al reinado del Bambuco nos recuerdan que el folclor no es un recuerdo del pasado sino una expresión viva, fuerte, que se renueva año tras año.

No es un espectáculo cualquiera, es una manifestación de amor por lo propio, un canto a la memoria de nuestros abuelos, un puente entre lo rural y lo urbano, una manera de decirle al país: aquí estamos, orgullosos de lo que somos. Neiva también se saborea, aquí no se come por hambre, sino por puro gusto.

El asado huilense no es solo un plato: es un ritual, la carne se marina con paciencia, el insumo se escoge con cuidado, el fuego lento transforma todo, la tradición se sirve en hoja de bijao, acompañada de yuca, arepa o insulso, según el antojo, masato, achiras, envuelto, cuchuco, sancocho, chicha artesanal; cada bocado tiene una historia detrás. Comer en Neiva es viajar al pasado sin salir del presente, entender que la comida también es forma de resistencia cultural, memoria activa, orgullo local.

En esta tierra de sabores intensos se come con las manos, la boca, el alma. Todo tiene gusto a hogar, Neiva es la puerta de entrada a un Huila diverso, cautivador por lo natural, lo ancestral, lo auténtico. Desde aquí, el turista curioso puede emprender camino hacia el Desierto de la Tatacoa, ese pedazo de luna terrenal que enamora a propios y visitantes; o hacia San Agustín, donde el misterio se mezcla con espiritualidad en una conexión casi mística con nuestros orígenes.

Pero no hace falta ir lejos, basta caminar por el Malecón del Río Magdalena para sentir que el corazón de Neiva late al ritmo del agua, este río, columna vertebral de nuestra historia, ha sido testigo de la cultura y la vida de miles de neivanos.

Las esculturas del Parque de la Música, la Catedral de la Inmaculada Concepción, los talleres de artesanos, ferias campesinas, galerías al aire libre; todo está a la mano. Neiva seduce con la sencillez de lo auténtico, invita sin gritar, encanta sin aparentar. Aquí el turismo tiene rostro humano, se parece a la señora que ofrece achiras recién horneadas en la esquina, al joven que baila con pasión en el desfile, al adulto mayor que recuerda cómo era la ciudad antes de los puentes, a la niña que aprende a tocar la tambora en una escuela de barrio.

Neiva no solo conserva, también crea, aquí florece una generación nueva de artistas, escritores, músicos, emprendedores culturales que dejan su sello, la cultura no es estática: se mueve, se transforma, se expresa con fuerza, colectivos de muralistas llenan de vida las paredes del centro; grupos de teatro rescatan leyendas huilenses; editoriales independientes, ferias del libro, festivales de cine, cafés culturales, bibliotecas, construyen una ciudad que respira arte y pensamiento.

Aquí el calor no solo lo da el sol, también lo da la pasión con que se hacen las cosas, en Neiva se crean obras con sentido, se canta con identidad, se danza con raíces, no por cumplir, sino por conciencia profunda de lo que significa tener 413 años de historia y caminar con mirada fresca hacia el futuro.

Cumplir 413 años es un motivo de celebración, pero también una oportunidad para renovar el compromiso con lo que somos y lo que podemos ser, Neiva ha sabido resistir, crecer, reinventarse, hoy es mucho más que la capital de un departamento; es una ciudad que se consolida como eje turístico, cultural, gastronómico del sur colombiano. En cada esquina, aroma, nota musical, Neiva recuerda que ser huilense es orgullo, que vivir esta tierra es privilegio.

Este cumpleaños no envejece: madura. No se llena de nostalgia: se llena de propósito. Que sean muchos años más para seguir bailando con fuerza, comiendo con gusto, cantando con identidad, soñando con los pies en la tierra y la mirada puesta en lo alto. Feliz cumpleaños, Neiva. Que nunca se apague tu tambora.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno

Universidad Externado de Colombia