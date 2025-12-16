Navidad y año nuevo sin insomnio: cómo mejorar la calidad del descanso en las celebraciones

Según estudios, comer bien, preferiblemente incluyendo frutas, verduras y granos integrales, no solo favorece la salud física, sino que también mejora la calidad del descanso nocturno.

Diciembre es sinónimo de celebraciones, cenas abundantes y momentos para disfrutar en familia. Comer bien y elegir los productos adecuados no solo nutre el cuerpo, sino que también puede favorecer un sueño reparador. Además, el entorno donde descansamos juega un papel clave, desde almohadas cómodas hasta colchones que nos ayudan a relajarnos. Con pequeños ajustes tanto en la mesa como en la cama, es posible disfrutar de las festividades sin sacrificar la calidad del sueño.

Según un meta‑análisis global publicado en PubMed en 2025, aproximadamente 16,2 % de los adultos en el mundo sufren insomnio clínico, lo que equivale a unos 852 millones de personas, un problema que puede intensificarse con hábitos de alimentación y descanso inadecuados durante las celebraciones.

Es clave cenar con porciones moderadas al menos dos o tres horas antes de acostarse y evitar combinaciones muy pesadas de grasas y azúcares. Una caminata ligera tras la cena y una infusión digestiva como menta o jengibre ayudan a la digestión, mientras que esperar unos 45 minutos antes de acostarse previene molestias y facilita un descanso reparador.

Y es que, de acuerdo con Daniela Escalona, Marketing Manager de Emma Colchón, la calidad del sueño también depende de las herramientas que usamos y de pequeños ajustes en el entorno que marcan la diferencia, mantener la habitación con iluminación cálida, reducir estímulos visuales y permitir que entre aire fresco ayudan a preparar el cuerpo para descansar. Aromas suaves, un ritual como estiramientos o una infusión ligera contribuyen a un estado de relajación óptimo junto con elementos de descanso.

‘’Un colchón adecuado, como los de memory foam de densidad media-alta o los híbridos, se adapta al cuerpo y mantiene la postura correcta durante toda la noche. La almohada viscoelástica o ajustable protege la columna y previene tensiones, mientras que un protector transpirable e impermeable mantiene el colchón limpio y libre de alérgenos, asegurando un descanso profundo y reparador’’, comentó Escalona.

Finalmente, cuidar la alimentación, los hábitos nocturnos y el entorno de descanso potencia el bienestar durante las festividades. Ajustes simples en la cena, la habitación y los accesorios de la cama pueden transformar las noches agitadas en períodos de reposo profundo. Prepararse de manera consciente permite disfrutar de diciembre al máximo, combinando celebraciones, buena comida y un descanso revitalizante que recargue energía para el inicio del año.