Diversidad de expresiones artísticas en Cali, en el teatro municipal Enrique Buenaventura

La salsa, el ballet, funciones teatrales, rock sinfónico y mariachi, son las diversas expresiones artísticas que durante el mes de mayo se podrán apreciar en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de la ciudad de Cali.

Una amplia agenda programada para el mes de mayo en el citado teatro, que incluye propuestas internacionales con algunas locales, dentro de los que se tienen montajes teatrales, conciertos, danza, teatro y diversos espectáculos que contagiaran a la ciudadanía por ser creaciones en vivo, permitiendo el acercamiento con las distintas expresiones artísticas.

La agenda que inicia el 7 de mayo en el Teatrino a las 7 p.m., trae la puesta en escena de la reconocida obra “Bodas de Sangre”, cuyo montaje es hecho por estudiantes de Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes, y que dirige Jackeline Gómez.

No solo hay teatro en este día, para el mismo 7 a las 7 de la noche, los amantes del ballet podrán disfrutar en la Sala principal, a la compañía Colombiana de Ballet Clásico –Incolballet- con la presentación de “El lago de los cisnes”, acompañada en vivo por la Banda Departamento del Valle del Cauca.

Dentro de la agenda, igualmente habrá conciertos y propuestas internacionales, como la presentación el 9 de mayo a las 8 de la noche, de Diego El Cigala, con el concierto llamado “Aniversario-Lágrimas Negras”, que hace parte del álbum grabado junto a Bebo Valdés.

La espectacular puesta en escena de “El Lago de los cisnes”, será el 12 de mayo a las 8 p.m., a cargo del Ballet de San Petersburgo, cuya versión será en tres actos, es decir, completa.

El 15 de mayo a las 8 p.m. un espectáculo conjunto entre la orquesta filarmónica de Cali, una banda de rock y un coro en escena.

Por destacar, especialmente la función del 16 de mayo a las 7 p.m. a cargo de la Banda Departamental del valle del Cauca y el Mariachi Oro y Plata que rinde homenaje a las mamás, en su mes, con la “Serenata a las madres”.

Se resalta la función del día 21 de mayo a las 3 p.m., que será el concierto de Festivalle, que es el Festival de Música Andina de Colombia, cuya función es con entrada libre hasta completar aforo.

Terminando el mes se tiene para el 26 de mayo la función “Madres para reír”, a las 8 p.m., un musical que trata desde el humor el tema de la menopausia y el cierre será el 28 de mayo, igualmente a las 8 de la noche bailarines en escena acompañaran el “Musical tributo a la opera Hommy” interpretada por la Orquesta La familia All Sttar.

Quien no tenga programa, quien este sin actividad pensada y quien aún no sabe qué hacer durante el mes de mayo, ya sabe que hay bastante para disfrutar en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

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Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca