Municipios aceleran su transformación digital y fortalecen el recaudo del Predial en 2026

La adopción de canales digitales y la modernización tributaria marcan el crecimiento del recaudo en el primer trimestre del año.

Zipaquirá, Floridablanca, Bello y Puerto Colombia destacan por su desempeño, evidenciando el impacto del Gobierno Digital en las finanzas territoriales.

Sabe que se debe hacer ante incrementos elevados en el impuesto predial.

Pagar el impuesto predial en Colombia está cambiando rápidamente. Lo que antes implicaba filas, trámites y demoras, hoy está experimentando una transformación estructural impulsada por la digitalización y la modernización de las administraciones locales lo que significa que los municipios han fortalecido sus estrategias para facilitar el pago a los ciudadanos y mejorar su desempeño financiero. Este cambio no solo está facilitando la vida de los ciudadanos, sino que también está disparando el recaudo en varios municipios del país, con crecimientos de hasta el 200% en 2026.

Durante el primer trimestre de 2026, diversas alcaldías registraron avances significativos en el recaudo del Predial, reflejando una mayor adopción de canales digitales y una evolución en la gestión tributaria, donde la facilidad de pago se consolida como un factor determinante.

Municipios que lideran el crecimiento digital

El análisis realizado por Nexura sobre el recaudo digital del primer trimestre de 2026 frente a 2025 evidencia un cambio estructural: el crecimiento está cada vez más ligado a la digitalización de los servicios tributarios.

Municipios como Zipaquirá están viendo resultados contundentes, su recaudo creció más de 300%, logrando recaudar $6.740 millones en el primer trimestre de este año 2026. En Bello, el incremento supera el 65% con un recaudo superior a $12.600 millones, mientras que en Puerto Colombia se acerca a un crecimiento del 50% con un recaudo superior a $20.900 millones. Detrás de estas cifras hay un factor común: la facilidad de pago digital.

Asimismo, se evidencian otros casos de crecimiento exponencial como Piedecuesta que pasó de 9.049 millones en 2025 a más de 23.375 millones, por su parte Coveñas pasó de 1.088 millones a 2.556 millones, y San José del Guaviare, que pasó de menos de un millón en 2025 a más de $370 millones en 2026.

Estos resultados confirman que el fortalecimiento de los canales digitales está permitiendo ampliar la base de recaudo y mejorar el desempeño fiscal de los municipios.

Actualización catastral: oportunidad y desafío

La implementación del catastro multipropósito ha sido uno de los principales factores que inciden en el comportamiento del recaudo. Sin embargo, este crecimiento no está exento de tensiones. La actualización catastral ha incrementado el valor de muchos predios, lo que ha generado preocupación en algunos contribuyentes. En respuesta, varios municipios están implementando alivios y facilidades de pago para evitar afectar la capacidad económica de los ciudadanos.

Gobierno digital y articulación institucional

Este avance ha sido posible gracias a la integración entre alcaldías, bancos y plataformas tecnológicas, que hoy permiten pagos en línea seguros y sin complicaciones a través de la implementación de Sedes Electrónicas y Plataformas de Trámites, hoy fundamentales en la estrategia de Gobierno Digital. Este proceso ha sido posible gracias a la articulación entre entidades territoriales, el sistema financiero y el sector tecnológico, con la participación de aliados como Bancolombia, Banco de Occidente y Nexura.

¿Qué hacer ante incrementos elevados en el impuesto predial?

Ante incrementos significativos en el valor del impuesto predial derivados de la actualización catastral, los ciudadanos cuentan con mecanismos formales para revisar y, si es necesario, controvertir el valor asignado a su predio. Entre las principales acciones se encuentra la revisión del avalúo catastral, que puede solicitarse ante la autoridad catastral correspondiente si el contribuyente considera que no refleja las características reales del inmueble. Asimismo, es posible interponer recursos de reposición o apelación dentro de los plazos establecidos en la notificación del avalúo o del impuesto.

Adicionalmente, varios municipios están habilitando acuerdos de pago, descuentos por pronto pago y alivios tributarios, con el fin de mitigar el impacto económico en los hogares. Nexura recomiendan a los ciudadanos consultar los canales oficiales de su alcaldía, verificar la información del predio y actuar dentro de los tiempos legales, ya que estos procesos tienen plazos definidos y requieren soporte documental.

El comportamiento del Impuesto Predial en 2026 confirma una tendencia clara: el recaudo territorial evoluciona hacia un modelo más eficiente, digital y centrado en el ciudadano. Más allá de los ajustes en los avalúos, la capacidad de facilitar el pago se ha convertido en el principal motor de crecimiento.

“Los resultados que estamos viendo en los municipios del país confirman que la transformación digital no es solo una tendencia, sino un factor determinante para fortalecer el recaudo y mejorar la gestión pública. Hoy, las entidades territoriales que priorizan la digitalización están logrando ser más eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano, generando un impacto directo en sus finanzas y en la confianza de los contribuyentes”, señaló Jheferson Imbachi Director de Proyectos de Nexura.

En este contexto, la tendencia es clara: los municipios que faciliten el pago serán los que recauden más. En un país donde el cumplimiento tributario sigue siendo un desafío, la tecnología está demostrando que hacerle la vida más fácil al ciudadano puede ser la estrategia más efectiva para fortalecer las finanzas públicas.