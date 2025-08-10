Municipio de Neiva, cambia orientación vial de la Carrera 5A Bis

Con el propósito de reducir la siniestralidad y permitir una movilidad segura por la zona adyacente al parque Sevilla, el Municipio, luego de un estudio de movilidad, dejó esta vía en sentido sur – norte.

La carrera Quinta a bis, entre calles 21 y 22, sector del barrio Sevilla, que antes era doble sentido, generaba serios traumatismos en la movilidad, pues la zona ha tenido un crecimiento comercial y estudiantil significativo.

Frente a la situación, el equipo de Seguridad Vial, adscrito a la cartera de Movilidad, desarrolló un estudio de tráfico y movilidad, mediante el cual determinó que, conforme a las vías de acceso al parque Sevilla, era ideal dejar esta cuadra en sentido sur – norte, permitiendo así, que la movilidad mejore y se reduzca la siniestralidad.

Señalización y Educación Vial

Después del estudio, se ejecutó la demarcación vial de el sector adyacente al parque Sevilla, entregándole a la ciudadanía señalética horizontal y vertical conforme a la norma nacional, tales como cruces peatonales, líneas continuas e intermitentes, flechas y señales verticales de pare, prohibido girar a la derecha, no pase y prohibido parquear.

Asimismo, el equipo de Educación Vual, junto a agentes de tránsito, realizó sensibilizaciones a los conductores, entregando charlas educativas que evitaron que la gente transitara en contra vía y que los conductores estén atentos a las señales y demarcaciones que están en las vías.

Se le recomienda a la ciudadanía acatar las normas y señales de tránsito, pues la Secretaría de Movilidad estará realizando operativos sancionatorios con el propósito de reducir la siniestralidad.

