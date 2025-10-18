Multitudinario cierre de campaña del senador Pedro Flórez, en Neiva

Invitado por un grupo de amigos y seguidores de la ciudad, el senador Pedro Flórez, realizó el cierre de su campaña a la consulta del Pacto Histórico que se realizará el próximo 26 de octubre.

El evento se realizó en la plazoleta de eventos del centro comercial Unicentro, al sur de la ciudad, donde simpatizantes del senador se reunieron para manifestarle su respaldo de cara a estas elecciones primarias que definirán el orden de la lista cerrada al Congreso, de este partido.

Flórez, quien para la consulta tendrá el número 74 del tarjetón al Senado, estuvo visiblemente emocionado por este acompañamiento de más de 5.000 personas, y ratificó su compromiso de seguir trabajando por el departamento desde el Senado de la República.

Acompañado del diputado del Huila, Frank Fierro, señaló que no solo seguirá impulsando proyectos en beneficio de la comunidad, como la ley que compromete recursos del orden nacional para mejorar la infraestructura del colegio Santa Librada; o el proyecto que busca ampliar el número de municipios PDET; sino también visibilizando los problemas de la región como lo hizo con la obra de la sede de la ESAP, hoy abandonada; y apoyando y acompañando proyectos ante el ejecutivo.

De esta forma y con este evento cultural organizado por sus amigos, que contó con muestras de danza y música, el Senador continúa su recorrido por todo el país, en el que recibe el respaldo de distintos sectores.