Mujeres emprendedoras: impulsando el desarrollo económico a través del microcrédito en Colombia

Es cada vez mayor el número de mujeres que pasan a ser protagonistas del desarrollo económico en Colombia gracias al emprendimiento. A pesar de que su recorrido está lleno de retos, han logrado abrir ese camino tan esperado, en sectores económicos claves como el comercio, la gastronomía, la confección, los servicios, entre otros.

Su crecimiento se acompaña de herramientas como el microcrédito, una oportunidad para potenciar sus negocios y, a su vez, generar un impacto social en sus respectivas comunidades.

En Colombia, según Asomicrofinanzas las mujeres hicieron parte del 52% de los préstamos de microcrédito para el año 2024. Entidades como Plurall desembolsaron más de $2,900 millones de pesos colombianos para apoyar a mujeres emprendedoras, que representan el 53% de sus clientes. Este financiamiento ha facilitado la consolidación de empresas en áreas como el comercio y los servicios.

Emprender no implica contar con todas las respuestas desde el comienzo, sino la decisión de crear algo propio. ‘’Nuestra recomendación es partir con seguridad: comienza con lo que tienes, acércate a personas que te motiven y busca aliados que confían en ti. Hoy en día, hay herramientas disponibles que ofrecen respaldo desde el comienzo, sin requisitos complejos, sin trámites y sin discriminación’’, indicó Federico Gómez, CEO y Cofundador de Plurall.

Solo en los primeros meses de 2025, se han desembolsado más de $1,900 millones de pesos en microcréditos, evidenciando un crecimiento acelerado. La participación femenina pasó de 40,5% en 2024 a 64,5% en 2025, reflejando una mayor inclusión financiera para éste género. Este avance ha sido posible gracias a este tipo de plataformas, que han impulsado este acceso con un enfoque más humano, flexible y sin barreras innecesarias.

Y es que más de un tercio del equipo cofundador son mujeres. Cuentan con líderes extraordinarias como Natalia García (Head of Growth), Mónica Saavedra (Head de Producto), y Martha Fajardo (CTO), quienes han demostrado que las mujeres no solo tienen un lugar en el mundo empresarial, sino que son fundamentales para liderar su transformación. Además, el 35% del equipo está compuesto por mujeres, lo que no es habitual en un ámbito financiero.

«Las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder al crédito, como el histórico sesgo de género, falta de formalización y bajos ingresos. Hemos trabajado para eliminar esas barreras ofreciendo soluciones digitales y accesibles, sin papeleo ni comités de crédito. Esto permite que muchas emprendedoras encuentren una vía alternativa de financiamiento«, destacó Federico Gómez.

Para finalizar Gómez agrega que, ‘’las mujeres que acceden a microcréditos han demostrado un comportamiento financiero ejemplar: cumplen con sus pagos, administran sus recursos con responsabilidad y utilizan el capital para fortalecer sus negocios. Esto confirma que, además de emprender con determinación, son clave en el desarrollo económico de sus comunidades. Apoyarlas no debe ser una tendencia, sino una apuesta estructural y sostenida’’.