«Mosaico cultural, diversidad biológica, serranía y paisaje que parece arte. Así es mi pueblo»: Señorita La Argentina

Desde el hermoso municipio localizado en el suroccidente del Huila, ubicado sobre las estribaciones de la serranía de las Minas, llamado La Argentina, TSM Noticias obtuvo contacto electrónico con Melissa Eugenia Rincón Hernández, quien es la digna representante a la versión número 63 del Reinado Departamental del Bambuco, en la ciudad de Neiva.

Melisa Eugenia, de ojos expresivos, cabello castaño y con una amplia sonrisa, es profesional en Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional. Tiene en sus 25 años de vida, una vasta preparación como intérprete de ritmos folclóricos huilenses y Sanjuanero huilense en grupos municipales y estudiantiles de su tierra natal; Reina Municipal del Sanjuanero Huilense en 2015 en la tierra que representa; bailarina del grupo de danzas folclóricas de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2016-2018; bailarina elenco base compañía Cocha viva Danza, Bogotá, 2018-2020.

La invitada de hoy, dice ser una mujer orgullosamente Argentina, porque allí nació y creció, sus padres son oriundos del municipio y descendientes de familias tradicionales y muy conocidas que han contribuido grandemente a lo que es el desarrollo de su tierra natal. Por el lado materno, es descendiente de familias que fueron fundadoras de la antigua Platavieja, inspección que anteriormente perteneció al municipio de La Plata, para hacia el año 1960 pasar a convertirse en municipio y denominarse como hoy tiene su nombre: La Argentina.

Actualmente, es voluntaria juvenil CIOFF Colombia, -Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes tradicionales-, colaborador oficial de la Unesco para la salvaguarda del patrimonio Cultural Inmaterial, ubicada en la comisión de Huila y Tolima.

Ella se ha preparado con Sergio Medina Sánchez, a quien dice admira por su elegancia y técnica en el manejo del Sanjuanero, lo que le permite sentirse confiada al afirmar que va por buen camino y con muchas expectativas porque tiene la seguridad de que el 25 de junio, día de la velada de elección y coronación podrán ejecutar un muy buen baile.

Así, como una mujer con carácter y llena de sueños, Melissa Eugenia habló con TSM Noticias:

¿Cómo se define Melissa Eugenia?

Como una persona resiliente. En mi vida, ha habido momentos en mi etapa escolar, en instantes compartidos en familia en los que esa resiliencia se ha puesto a prueba, lo que me ha dado la fortaleza y la dicha de hoy poder decir que soy una mujer fuerte que ha construido a pulso su carácter y que es capaz de soñar y seguir esos sueños, luchar por ellos y convertirlos en logros.

Hablar de mí sin incluir la danza y el folclor sería cortar una parte increíblemente grande de mi esencia. Amo todas las expresiones artísticas, por supuesto el Sanjuanero porque fue la primera danza que aprendí a interpretar desde muy pequeña y que fue la puerta de entrada al mundo de la danza folclórica. Desde muy niña me interese por todos los procesos culturales, me encanta la música folclórica, leer sobre cultura y las diferentes expresiones populares que hacen parte de la identidad de los pueblos y sobre todo de la opita.

En este momento enfocada en el proyecto del voluntariado cultural de CIOFF Colombia, que es algo que me llena el corazón y que a pesar de estar con las ocupaciones de la participación en el reinado he tratado de no desvincularme para continuar sembrando esa semillita de compartir y promover las tradiciones vivas que tenemos los huilenses y colombianos.

Hoy, aspiro a ser reina departamental del bambuco, después de poder trabajar como profesional en el área clínica que amo y que fue la elección que desde muy niña tomé como era servir a las personas, a la comunidad, porque para mí lo más lindo es hacerlo por medio de algo tan presente en todo el ser humano como lo es la alimentación.

¿Qué significa para usted ser la representante del municipio conocido como “Antigua capital minera de Colombia”?

Es mi mayor orgullo, es honroso tener el privilegio de ser su embajadora cultural. Es un compromiso que asumí con todo el amor e idolatría que siento por mi terruño, por lo que el propósito es promocionar a La Argentina por su riqueza diversa.

La Argentina es un mosaico cultural, es diversidad biológica, es serranía, es paisaje que parece arte, es también historia; por eso ser yo hoy la persona que porto el nombre de La Argentina y que con ello lleva en los hombros toda esa riqueza que menciono es una de las más grandes alegrías que puedo tener.

Cuáles son sus principales cualidades como representante del municipio al Reinado Departamental del Bambuco, versión número 63

Las principales y que hoy fortalecen mi participación como candidata al Reinado Departamental del Bambuco son las mismas que me han permitido a lo largo de los años ir cumpliendo sueños e ir logrando metas.

Soy una mujer muy perseverante, determinada, resiliente, con propósitos firmes y muy apasionada, lo que hace que sueñe como Señorita La Argentina al Reinado Departamental del Bambuco convertirme en señorita Huila al Reinado Nacional y tener la oportunidad de ser la embajadora cultural del folclor huilense para Colombia y el mundo.

A su vez el don de gentes y de servicio a la comunidad que va enlazado a mi perfil profesional, que me permite interactuar, empatizar y poder compaginar con las personas, lo cual es fundamental para quienes son gestoras y promotoras culturales Esas habilidades son fortaleza, sin dejar de lado mi amor por la danza.

La Argentina es un municipio conocido por el ecoturismo, indique algunos lugares por destacar

Al estar ubicada en serranía de minas, La Argentina tiene unas características ecosistémicas, de paisajes montañosos que han hecho que uno de sus fuertes sea el ecoturismo. Resalto el Valle del desengaño donde se encuentran diferentes posadas ecoturísticas, se puede disfrutar de un fin de semana, entretenerse con la naturaleza, regocijarse con la diversidad que la vereda quebrada negra tiene para compartir, divisar la palma de cera, nuestro árbol nacional, desconectarse de la rutina y relajarse para recargar energías.

Destaco uno de los humedales más grandes que tiene el Huila, que es el llamado jardín flotante del sector de la Vega, que tiene como papel fundamental en la regulación del ecosistema ser hábitat de muchas especies y en ser fuente de suministro de agua para quienes nos beneficiamos de la diversidad de la serranía de minas.

Otro lugar que menciono es una combinación de ecoturismo porque para llegar allí hay que hacer una caminata muy ecológica, que una vez hecha nos encontramos con la riqueza arqueológica e histórica del centro ceremonial del Lavapatas, que nos remonta a la era precolombina donde comunidades aborígenes u originarias dejarían su rastro en piedra.

Además, las cascadas con las que cuenta La Argentina, siendo la más representativa la Gaitana. A nivel urbano el mirador Pegasos, lugar supercolorido con una amplia oferta gastronómica y con una hermosa vista del municipio. La finca recreativa La Argentinita, que tiene diferentes espacios para actividades lúdicas y deportivas con hospedaje; otras campestres como el encanto o la primavera y una gran oferta de restaurantes con diversidad de platos deliciosos como asados el edén, el Danubio restaurante o los helechos y muchos otros.

Cuéntenos sobre la cultura de La Argentina

Aunque hoy es un mito, se tiene el tema de las minas de plata que existieron y originaron su primera fundación como Platavieja, que por su ubicación estratégica permitió las comunicaciones con el Cauca y con la ciudad de Quito durante la época de la conquista.

También tiene cultura agustiniana al haberse encontrado numerosas piezas de esculturas, de vasijas de cerámica que hoy se conservan en el museo comunitario de la Argentina. Ha sido igualmente receptora de muchas colonias procedentes de Cundinamarca, Nariño, Cauca y Tolima.

¿Qué mensaje lleva a Neiva con su participación en esta edición 63 del Reinado Departamental del Bambuco?

Quiero mostrar la diversidad natural, cultural y la riqueza histórica y arqueológica que tiene el municipio de La Argentina, que es poco conocido fuera de sus límites.

¿Cuál es su sentir cuando le dicen Sanjuanero, tambora, rajaleña y raboegallo?

Siento recorrer un escalofrío por mi cuerpo, siento como mi piel se eriza y mi corazón se acelera; trato de controlar las lágrimas de emoción en mis ojos y al hablar mi voz se entrecorta. Ellas en conjunto son símbolo de identidad, son elementos que me conectan con mi esencia huilense y con mi sentir y mi orgullo por haber nacido en la tierra de promisión.

Invite a los huilenses, colombianos y extranjeros a que conozcan más de su pueblo natal

Al sur del Cerro de Pacandè, el sonido de la cucamba, el son de rajaleñas y de bambucos ya alegra y empieza a anunciar que las festividades de San Pedro y San Juan están llegando al departamento del Huila.

A todos los colombianos y extranjeros que quieran vivir uno de los festivales más importantes de Colombia, los invito a que se peguen la rodadita al Huila para que disfruten de múltiples encuentros culturales y artísticos, de la variada gastronomía y desfiles que evidencia la alegría del pueblo huilense y la belleza de las mujeres opitas.

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias