Mieloma múltiple: terapias innovadoras prolongan la supervivencia de los pacientes hasta en un 50%

Cada septiembre se conmemora el mes mundial del mieloma múltiple, un momento clave para destacar cómo la innovación está transformando el tratamiento de esta enfermedad.

Solo en Latinoamérica, cada año más de 15.000 personas son diagnosticadas con mieloma múltiple [1] .

. La investigación científica ha permitido crear nuevas soluciones innovadoras y eficaces que brindan una mejor expectativa y calidad de vida para los pacientes.

El mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas, representa el 10% de los cánceres sanguíneos y es el segundo más común, especialmente en personas mayores de 60 años[2].

Aunque los avances han mejorado la calidad de vida de los pacientes, sigue siendo incurable y difícil de diagnosticar[3]. En Latinoamérica, aproximadamente 35.000 personas viven con esta enfermedad[4], y se espera que la incidencia y mortalidad aumenten 1,7 y 1,8 veces, respectivamente, en los próximos 20 años en países como Colombia, Argentina, Brasil, México y Panamá[5].

“Esta enfermedad es difícil de reconocer, incluso para los médicos o enfermeras que se encuentran en las primeras líneas de atención, ya que sus síntomas son similares a los de otras enfermedades: dolores óseos, fracturas, anemia, hipercalcemia, debilidad muscular, problemas renales e infecciones[6]. De hecho, el mieloma múltiple tiene el mayor número de pacientes que requieren más de tres consultas antes de ser remitidos a un especialista[7]. Por ello, la innovación en el tratamiento y diagnóstico es crucial para primero, detectar la enfermedad a tiempo y segundo, poder encontrar una diversidad de opciones terapéuticas disponibles para brindar a los pacientes múltiples opciones para vivir bien”, señaló Ana María Bravo, Directora de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson Innovative Medicine en Latinoamérica Norte.

Según estudios clínicos, las terapias innovadoras contra el cáncer pueden incrementar la esperanza de vida de los pacientes en un 96% con un menor impacto sobre su calidad de vida y tiempos más prolongados de remisión en las personas[8]. Puntualmente, en el caso del mieloma múltiple, la innovación en terapias ha demostrado que puede prolongar la supervivencia de los pacientes en aproximadamente un 50%1.

Con el paso de los años, la innovación en tratamientos ha ido transformando la salud de las personas, mejorando las alternativas de supervivencia de los pacientes y la remisión (ausencia de síntomas de la enfermedad). Cada vez se habla más de tratamientos personalizados, más inteligentes y menos invasivos para los pacientes con Mieloma Múltiple.

Por eso, compañías como Johnson & Johnson han apostado por innovar en todo el espectro de soluciones en salud para cambiar el rumbo de la medicina, aspirando a encontrar la cura de enfermedades hemato-oncológicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De ahí a que hoy los avances y la evolución de la ciencia le apunten al desarrollo de terapias personalizadas, más inteligentes, eficaces y menos invasivas que le hagan frente a este tipo de enfermedades complejas. «Cada paciente es único y tiene necesidades específicas. Las innovaciones en salud nos conducen a un solo propósito: tomarle la delantera al cáncer e impactar positivamente la salud de los colombianos mediante la innovación para maximizar las opciones de tratamiento para el mieloma múltiple«, concluyó Bravo.

La innovación ha sido clave para tratar el mieloma múltiple y continuará desempeñando un papel fundamental en el futuro de la enfermedad. Sumado a esto, sigue siendo esencial fomentar el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a terapias innovadoras, para que cada vez más pacientes puedan beneficiarse de avances que mejoren su calidad de vida, prolonguen su supervivencia y así tengan múltiples opciones para vivir bien.

