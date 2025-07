‘Mi Gobierno es el que más dinero ha dado a la salud’: presidente Petro

El jefe de Estado destacó este martes la labor desplegada por sus ministros de Salud y de Hacienda en el saneamiento de los recursos del sector, “al disminuir la deuda a hospitales y clínicas y otros acreedores, por un billón 807.000 millones de pesos de los años 2023 y 2024″.

Estas cifras –que representan una disminución del 14 %– se han dado en las EPS intervenidas por el Gobierno, incluida Sanitas, aunque esta cifra podría ser mayor si se agrega lo conseguido en la Nueva EPS, mientras que las no intervenidas “en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores», dijo el mandatario.

En mensaje dirigido a los colombianos agregó que los indicadores demuestran que “la intervención fue favorable. Si sumamos todas, hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores, y eso representa un 3.7 %. Por eso la intervención hay que continuarla y ampliarla».

Recalcó que el Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Por el contrario, “hemos pagado más de la cuenta. A 31 de diciembre sólo quedan 71 mil millones del mal llamado acuerdo del punto final, que fue donde borraron las deudas».

Discriminando números, afirmó que “aumentamos con estas cifras el déficit (fiscal de la nación), pero no era para que se robaran la plata, era para que atendieran a las mujeres embarazadas, a los niños, a los viejos, los que sufren diabetes y todo esto, y no lo hicieron. Estos 10 billones no se fueron para allá».

Resaltó que entre 2023 y 2024 hubo un aumento del 12,9 % en los recursos a la salud, “más que la inflación, que en ese año fue 5.2 %», sin contar “los pagos de la ciudadanía en copagos y cuotas moderadoras».

​Denuncia por p​érdida de 2,71 billones de pesos

En su alocución denunció además que incluyendo los giros por concepto de transferencias, la nación ha girado de 87 a 89 billones de pesos “y las EPS sólo registran 85 billones, entregados por obligación de la ley al Estado de Colombia».

“O sea, ellos dicen que recibieron $85 billones y nosotros giramos $87 billones, casi $88 billones. ¿A dónde va a parar la plata? La diferencia ahí no más da $2,71 billones qué no aparecen, $ 2,71 billones» y, se preguntó “¿por qué no hay proceso judicial?».

Estos esfuerzos presupuestales los calificó como “una proeza administrativa», en particular “haber disminuido en dos años en 14,4 % la deuda a clínicas, hospitales y otros, “cuando todos los gobiernos del 93 lo que hicieron fue dejar crecer las deudas pagadas con el dinero público».