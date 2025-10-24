Mes de la Salud Mental el 34 % de los trabajadores en Colombia se ausenta por esta causa

En el país, la rotación laboral promedio asociada al agotamiento emocional alcanza el 26 %, y en algunos sectores llega hasta el 32 %.

Compensar entrega cinco recomendaciones prácticas para que las empresas fortalezcan el bienestar emocional de sus equipos y lanza una herramienta digital para promover el cuidado de la salud mental en el entorno laboral.

Cada año se pierden cerca de 12.000 millones de días laborales en el mundo debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa un costo aproximado de 1 billón de dólares en pérdida de productividad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así mismo, la entidad advierte que uno de cada cinco trabajadores podría experimentar algún trastorno de salud mental, con repercusiones directas en la productividad, el ausentismo y la rotación de personal.

En Colombia, la situación no es diferente. El estudio “Burnout Laboral 2025” de la plataforma Buk evidenció que la rotación laboral promedio asociada al agotamiento emocional alcanza el 26 %, y en algunos sectores llega hasta el 32 %. A su vez, Seguros Sura reporta que el 34 % de los trabajadores se ausenta por causas relacionadas con su salud mental, lo que refleja la necesidad de que las organizaciones fortalezcan sus programas de prevención y acompañamiento.

“Los empleadores tienen la intención de cuidar a sus colaboradores, pero muchas veces no saben por dónde empezar ni cuál es la mejor forma de hacerlo. El reto está en brindarles herramientas que les permitan generar un impacto positivo en la salud mental de sus equipos, lo que a su vez se traduce en un mejor clima organizacional y en empresas más humanas, sostenibles y competitivas”, señala Luisa Salazar, gerente de Innovación en Compensar.

Bajo este contexto, y en el marco del Mes de la Salud Mental, que se conmemora cada octubre, la experta comparte una serie de recomendaciones para que las empresas promuevan el bienestar emocional de sus colaboradores:

Generar espacios de seguridad psicológica: promover entornos de trabajo en los que las personas puedan expresar sus emociones o dificultades sin temor a juicios ni represalias, y traducir todo ello en acciones y mejoras concretas.

promover entornos de trabajo en los que las personas puedan expresar sus emociones o dificultades sin temor a juicios ni represalias, y traducir todo ello en acciones y mejoras concretas. Visibilizar los canales de apoyo disponibles: asegurar que los colaboradores conozcan tanto las líneas públicas de atención como los programas internos de bienestar y acompañamiento psicológico. Para ello, es clave que las empresas los difundan con protocolos claros y mensajes que eliminen el miedo o el estigma asociado a su uso.

asegurar que los colaboradores conozcan tanto las líneas públicas de atención como los programas internos de bienestar y acompañamiento psicológico. Para ello, es clave que las empresas los difundan con protocolos claros y mensajes que eliminen el miedo o el estigma asociado a su uso. Impulsar la conciliación entre la vida personal y laboral: definir y cumplir políticas claras sobre tiempos de descanso, eliminar la expectativa de disponibilidad permanente y promover prácticas concretas de desconexión digital, ajustadas a la naturaleza de cada cargo. Estas medidas contribuyen a prevenir el desgaste emocional crónico.

definir y cumplir políticas claras sobre tiempos de descanso, eliminar la expectativa de disponibilidad permanente y promover prácticas concretas de desconexión digital, ajustadas a la naturaleza de cada cargo. Estas medidas contribuyen a prevenir el desgaste emocional crónico. Facilitar herramientas de autogestión: poner a disposición de los colaboradores contenidos prácticos como pautas de sueño, ejercicios de autocuidado y recomendaciones emocionales para que cada persona actúe proactivamente ante señales de alerta.

poner a disposición de los colaboradores contenidos prácticos como pautas de sueño, ejercicios de autocuidado y recomendaciones emocionales para que cada persona actúe proactivamente ante señales de alerta. Formar líderes cercanos y conscientes: capacitar a los jefes inmediatos para identificar a tiempo cambios en el comportamiento, la productividad o las relaciones interpersonales de sus equipos, y brindar acompañamiento desde la empatía.

Compensar lanza plataforma para fomentar el equilibrio emocional en el trabajo

En línea con este panorama, la Caja de Compensación Familiar Compensar puso en marcha un programa que busca acompañar a las empresas en la gestión del bienestar emocional de sus equipos. Se trata de “Tu equilibrio, un asunto de dos”, un ecosistema digital que inicia con una prueba para identificar vulnerabilidades emocionales y reconocer fortalezas individuales.

A partir de estos resultados, los colaboradores acceden a rutas personalizadas con contenidos ajustados a sus necesidades: artículos prácticos, podcasts, microvideos, talleres, libros y actividades de integración. También pueden acceder a la oferta de bienestar integral de Compensar, que incluye eventos presenciales, programas deportivos, clases en distintas disciplinas y festivales.

La plataforma incorpora, además, un tablero que permite a cada trabajador monitorear su evolución, identificar avances o retrocesos y tomar decisiones según sus necesidades. En los casos que lo requieren, sugiere derivaciones a profesionales de salud mental y orienta sobre la ruta a seguir, garantizando siempre la confidencialidad. Por su parte, los empleadores reciben un informe consolidado con datos generales sobre participación, áreas con mayor exposición a riesgos psicosociales y actividades más utilizadas. Esta información les brinda un panorama detallado para diseñar estrategias y acciones más efectivas en función del bienestar colectivo.

“Hoy, más que nunca, entendemos que la salud mental es un pilar fundamental del bienestar humano. Hemos atravesado momentos que nos han llevado al límite: pandemias, crisis sociales, pérdida de confianza, tensiones globales y avances tecnológicos que ponen a prueba nuestras capacidades. Por eso, desde Compensar desarrollamos esta plataforma, disponible a partir de noviembre, para acompañar a las organizaciones en la creación de entornos seguros que promuevan el equilibrio psicológico y emocional. No se trata de reemplazar la responsabilidad individual, sino de ofrecer herramientas que impulsen a cada colaborador a cuidar y entrenar su mente, equilibrar su vida laboral con la personal, así como a mantener la tranquilidad dentro y fuera del trabajo”, concluye Luisa Salazar, gerente de Innovación en Compensar.