Medalla de Bronce para el Huila en Campeonato Nacional de Paracycling

El huilense Camilo Andrés Arias Lara volvió a brillar al subir al podio en Tocancipá – Bogotá, en el campeonato Nacional de Paraciclismo 2025.

En la prueba de contrarreloj individual T2, sobre una distancia de 13 kilómetros (5 vueltas), Camilo logró la medalla de bronce, con un tiempo de 24 minutos y 17 segundos, compitiendo frente a 9 rivales élite de su categoría.

El podio fue encabezado por Juan José Betancourt de Cundinamarca y Luis Alberto Alzate de Risaralda, paraciclistas de gran experiencia.

“Nos alegra ver los logros de Camilo, fruto de su esfuerzo y dedicación. Desde la Gobernación del Huila y el Inderhuila seguiremos acompañando su proceso con el respaldo de nuestro equipo de ciencias aplicadas al deporte, así como con el apoyo administrativo y financiero”, resaltó Felipe Victoria, director de Inderhuila.

Este resultado fortalece la preparación de Camilo Andrés rumbo a los Juegos Paranacionales 2027. Recordemos que ya fue medalla de oro en los Paranacionales 2023 en Pereira en ruta y contrarreloj individual, que le permitió recibir un importante incentivo económico como el mejor cuarto deportista del año en el Huila, recientemente obtuvo medalla de bronce en la Copa Nacional de Paracycling realizada en agosto en Tocancipá.

Este martes 30 de septiembre, Camilo volverá a competencia en la prueba de ruta, donde también participarán los huilenses Fredy Gómez en la categoría (C2) y Brandon Genoy (C5). Las pruebas iniciarán desde las 7:30 a.m.

El Campeonato Nacional de Paraciclismo es avalado por la Federación Colombiana de ciclismo y el Ministerio del Deporte.