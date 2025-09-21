Masivo evento de Running en Gigante, Huila

El municipio de Gigante sigue conmemorando su aniversario, esta vez lo hizo con un evento deportivo que reunió a más de 1.500 personas.

Una jornada de running llena de energía y entusiasmo. La actividad se llevó a cabo el domingo 21 de septiembre desde las 6:00 a.m., y fue catalogada como un rotundo éxito.

La programación incluyó un calentamiento previo, carreras de 3 y 5 kilómetros, puntos de hidratación y la entrega de frutas para los corredores, quienes disfrutaron de un ambiente deportivo y familiar. Además, se otorgaron premios a los participantes destacados, incentivando la práctica del deporte y la vida saludable.

Con esta actividad, encabeza por el alcalde ing. Josué Manrique Murcia, el municipio no solo celebró su aniversario, sino que también fortaleció la integración comunitaria y el espíritu de unidad entre los habitantes y visitantes de otros municipios que se sumaron a la conmemoración.