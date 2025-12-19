Más inversión para la seguridad: $2.700 millones para fortalecer la presencia territorial de la Fuerza Pública en el Huila

Con la entrega de 5 camionetas operativas, 2 Patrullas Púrpura y 1 vehículo necromóvil a la Fuerza Pública, sumado a la incorporación de 90 nuevos uniformados, el Huila consolida una seguridad moderna y cercana a la ciudadanía.

En desarrollo de la política de seguridad del Gobierno Departamental “Por un Huila Grande”, se llevó a cabo el acto protocolario de entrega de vehículos y presentación de patrulleros de Policía, orientado al fortalecimiento de las capacidades operativas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el departamento.

La inversión, que asciende a $2.729.202.145, hace parte de una estrategia integral enfocada en mejorar la movilidad, la capacidad de reacción y la presencia territorial de la Fuerza Pública, pilares fundamentales del componente “Alianza para la Seguridad y el Buen Gobierno” y del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

Fortalecimiento institucional y operativo

Para la Novena Brigada del Ejército Nacional, el Gobierno Departamental entregó dos camionetas destinadas a labores de investigación criminal, inteligencia y operaciones militares, con una inversión total de $424.134.492, lo que permitirá optimizar la capacidad operativa y el control territorial en zonas estratégicas del Huila.

El Departamento de Policía Huila (DEUIL) fue fortalecido con la entrega de tres camionetas operativas para los grupos GOES, investigación e inteligencia, una camioneta Patrulla Púrpura para la atención de violencias basadas en género y un vehículo Necromóvil para criminalística, con una inversión total de $1.479.992.591, orientada a mejorar la investigación, la atención especializada y el servicio policial en los municipios.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Neiva (MENEV) recibió dos camionetas operativas para grupos especiales y una camioneta Patrulla Púrpura, con una inversión de $825.075.061, fortaleciendo el patrullaje, la vigilancia urbana y la atención a población vulnerable en la capital del departamento.

Seguridad moderna y cercana a la ciudadanía

Esta inversión permite ampliar la cobertura del servicio, reducir los tiempos de respuesta y fortalecer componentes estratégicos como la investigación criminal, la inteligencia y las operaciones territoriales, en línea con una visión de seguridad preventiva, moderna y articulada.

90 nuevos uniformados para el Huila

La Policía Nacional de Colombia reforzó la seguridad del departamento del Huila y de la ciudad de Neiva con la llegada de 90 nuevos uniformados, de los cuales 55 fueron asignados al Departamento de Policía Huila y 35 a la Policía Metropolitana de Neiva, con el objetivo de fortalecer el servicio policial, la prevención del delito y la convivencia ciudadana en los 37 municipios del departamento.

Este refuerzo, resultado del compromiso del Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, permitirá ampliar las capacidades operativas y preventivas, mejorar la presencia institucional y estrechar la cercanía con la comunidad, cerrando el año 2025 con resultados positivos en materia de seguridad y respuesta efectiva a las necesidades de los huilenses.