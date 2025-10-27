Más de mil jóvenes participaron en la tercera versión de «Jóvenes con Propósito: Talentos que crean oportunidades»

El Centro Empresarial Huila e, de la Cámara de Comercio del Huila fue testigo de la pasión, la creatividad y el talento de más de mil aprendices, quienes participaron en la tercera edición de “Jóvenes con Propósito: Talentos que crean oportunidades”, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio del Huila y el SENA.

Durante la actividad, los estudiantes de las medias técnicas del SENA provenientes de los municipios de Neiva, Tello, Algeciras, Palermo, Aipe, Rivera, Campoalegre, entre otros, presentaron sus proyectos, habilidades y aprendizajes en 9 áreas: turismo, gastronomía, fotografía, robótica, software, contabilidad, sistemas, asistencia administrativa y belleza, demostrando el compromiso, la innovación y la pasión de una generación que se proyecta con fuerza hacia el futuro.

El evento incluyó la conferencia motivacional “Talento que TransForma Futuro”, en la que los jóvenes reflexionaron sobre su papel como agentes de cambio, capaces de construir oportunidades a partir del conocimiento y la acción.

“Jóvenes con Propósito es más que un evento: es un espacio para creer, aprender y transformar. Aquí, el conocimiento se combina con la acción, y las ideas se convierten en proyectos que inspiran”, agregó Lina Marcela Carrera, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila.

Así mismo, resaltó que los jóvenes no son solo el futuro, sino también el presente del país, llamados desde ya a ganarse espacios y liderar las transformaciones que requiere Colombia y el mundo.

“Los jóvenes necesitan ser escuchados, necesitan oportunidades y reconocimiento; espacios donde puedan demostrar su talento. Pero, sobre todo, deben creerse el potencial que tienen. Por eso estamos aquí, acompañándolos y guiándolos desde esta iniciativa, que comenzó con 400 jóvenes, luego reunió a 700 y hoy convoca a más de mil participantes”.

Dentro de la jornada se llevó a cabo el espacio donde jóvenes aprendices y empresarios adelantaron conexiones laborales, se vivió una feria empresarial y diferentes espacios donde cada uno de los participantes demostró sus habilidades en cada una de las categorías.

Como cierre de la actividad, se llevó a cabo la premiación de las diferentes categorías, reconociendo el talento y la dedicación de los participantes que ocuparon el primer y segundo lugar en cada una de ellas: software, turismo , robótica, asistencia administrativa, contabilización de operaciones comerciales y financieras, cocina, multimedia y sistemas teleinformática.

“Jóvenes con Propósito” se consolida así como un espacio de formación, inspiración y encuentro entre el sector educativo y el empresarial, que promueve el primer acercamiento laboral de los jóvenes y fomenta el crecimiento del talento huilense.