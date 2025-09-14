Más de 380 mascotas fueron vacunadas en la Comuna 2 de Neiva

Intervenciones y embellecimientos a los polideportivos de los barrios Los Andes y Villa Milena, sumando a 381 perros y gatos que fueron vacunados contra la rabia, fueron algunos de los resultados destacados en una nueva jornada de ‘Gobierno en Acción 2.0’ en la Comuna 2.

Culminó una nueva jornada de ‘Gobierno en Acción 2.0’, esta vez, la Alcaldía de Neiva concluyó una semana de acciones que beneficiarán a los barrios de la Comuna 2, en donde las diferentes secretarías y entidades descentralizadas de la Administración Municipal llegaron con soluciones a varias problemáticas de estos sectores.

381 vacunaciones contra la rabia para perros y gatos, 119 desparasitaciones y vitaminizaciones para las mascotas del sector, embellecimiento e intervenciones que le dieron color a los polideportivos del barrio Los Andes y Villa Milena, y acompañamiento a comerciantes de la Comuna 2 con el objetivo de impulsar y proyectar sus negocios, fueron los resultados más destacados.

Desde la Secretaría de Cultura de Neiva, se resaltó el trabajo que se viene realizando con las escuelas de arte y cultura, las cuales vienen funcionando desde hace dos meses con danzas, música y artes visuales.

“Gobierno en Acción 2.0 sigue generando acciones a las comunidades de nuestra ciudad, en esta oportunidad, los beneficiarios fueron los habitantes de la comuna Dos, en el barrio Los Andes, aquí recibimos a todas las familias, cada una de las dependencias de la Administración Municipal llevó sus servicios, escuchó a la gente y resolvió sus dudas. La Secretaría de Cultura sigue haciendo presencia con los gestores culturales, las agrupaciones artísticas y las escuelas de arte y cultura”, expresó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

Además de estas acciones, se resaltaron los talleres con la biblioteca Huellas, los trámites del Sisbén al servicio de la comunidad, la socialización de los proyectos de vivienda nueva, jornadas recreativas, entre otras.

Acciones que beneficiaron a las comunidades

Desde Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, se realizó mantenimiento a la red de alcantarillado, aguas sanitarias y aguas lluvias en barrios de la Comuna 2, haciendo un mantenimiento preventivo a estas redes, concentrando sus actividades en sectores como Los Cámbulos, Granjas, Álamos y Los Pinos.

La ESIP también recorrió este sector del norte de Neiva, con el objetivo de solucionar las problemáticas que aquejan a la comunidad. En estos recorridos, se instalaron postes luminosos y se realizaron visitas previas para ejecutar el cronograma de expansión y atenciones que se pueden requerir.

En el barrio Villa Carolina, la Secretaría de Movilidad llevó a cabo capacitaciones, sensibilización y educación vial práctica para reducir el riesgo de los ciclistas en la vía, recibiendo kit de luces delanteras y traseras, revisión preventiva de su bicicleta y una prenda reflectiva.

La comunidad opina

Marcela Andrade, habitante de la Comuna 2: Es muy interesante por parte de la Administración Municipal llegar a las comunidades y apoyar en una labor tan noble como lo es cuidar los parques, los animales, atender otro tipo de necesidades que tiene la comunidad. Agradecemos al señor alcalde Germán Casagua por venir al barrio Los Andes, y esperamos que este tipo de actividades lleguen a muchos barrios del municipio para que la gente se vea beneficiada.

Nisdarda Tavera, habitante de la Comuna 2: Me parece muy buena esta actividad que están haciendo en el barrio porque aquí se ven todas las cosas que uno necesita. Invito a las comunidades de todos los barrios a que se unan a estas jornadas, y le doy un agradecimiento especial al Alcalde por venir a prestarnos este servicio.

Lina María, habitante de la Comuna 2: Lo que está haciendo el alcalde por la comunidad es excelente, porque esto de verdad faltaba. Les agradezco a todos los de la Alcaldía por traer estos eventos.

Después de esta exitosa jornada, ‘Gobierno en Acción 2.0’ espera llegar la próxima semana a la Comuna 6, en donde iniciará una nueva semana llena de acciones que beneficiarán a toda la comunidad neivana.