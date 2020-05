Más de 3.700 solicitudes radicadas en la Alcaldía de Neiva para reactivación económica

La Secretaría de TIC y Competitividad sigue revisando las solicitudes de permisos de las empresas que que aparadas en el Decreto 0520 de 2020, de la Administración Municipal, pueden reabrir sus establecimientos.

Desde el 26 de abril, que la Administración Municipal emitió el Decreto 520 de 2020, que permite la reapertura económica para algunos sectores en la ciudad, como el construcción y manufactura, la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Neiva, ha recibido 3.717 solicitudes de funcionamiento, es decir, se han recibido más de 400 solicitudes diarias, durante los 9 días que llevamos desde la expedición de la norma.

De estas, 3.673 han sido revisadas minuciosamente, siendo aprobadas 1.476 y negadas 2.171. El secretario de Tic y Competitividad, José Alexander Díaz, explicó que las solicitudes negadas son mayores a las aprobadas, debido a que muchas de estas no cumplen el protocolo de bioseguridad, o no lo anexaron en el formulario, o porque la actividad económica descritas en la Cámara de Comercio no corresponde a las establecidas en el Decreto 0520 del 2020, emitido por el Alcalde Gorky Muñoz Calderón.

“Es de aclarar que los sectores que fueron autorizados para reactivar su economía fueron, el sector de la construcción y el sector de la manufactura. Sin embargo, del sector de manufactura sólo se estableció reactivar cuatro actividades. 1. productos textiles, cuero y prendas de vestir. 2. La transformación de madera. 3. La fabricación de papel, cartón y sus productos derivados, y 4. La fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipo”, dijo el Secretario de TIC y Competitividad, José Alexander Díaz Méndez.

Además, precisó que el Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, decidió habilitar otros sectores del comercio para reactivar un poco la economía del municipio, siempre y cuando cumplieran con las normas establecidas como lo son elementos de bioseguridad, (tapabocas, guantes, alcohol o gel antibacterial) y regir con el pico y nit.

“El alcalde de Neiva autorizó la reactivación de unas actividades conexas de estas actividades las cuales son Servitecas, reparación y mantenimiento de vehículos (talleres, lavaderos, montallantas), centro de diagnóstico automotor, comercio de partes, repuestos, piezas y accesorios de vehículos o bicicletas, para reparación o mantenimiento, actividades que se deben realizar mediante servicio de domicilio o plataformas de comercio. A ellos les aplica el pico y NIT, de acuerdo al último dígito del NIT, sin el dígito de verificación”, explicó el funcionario.

Con esto se quiere aclara las dudas de los comerciantes y ciudadanos, toda vez que aún hay incertidumbres de lo establecido en el mencionado decreto.

“El sector construcción y manufactura no tienen restricción en los días laborares de lunes a viernes, que están habilitadas las actividades en Neiva, como tampoco los parqueaderos, porque los fines de semana es toque de queda, pero las actividades conexas que el señor alcalde estableció si les aplica el pico y NIT”.

Pico y NIT

Lunes: Cero, uno, dos, tres.

Martes: Cuatro, cinco, seis, siete.

Miércoles: Ocho, nueve, cero, uno.

Jueves: Dos, tres, cuatro, cinco.

Viernes: Seis, siete, ocho, nueve.

El trámite

Las personas o empresas cuya actividad económica pertenece a las excepciones mencionadas y descritas en el Decreto 0520 de 2020, aún pueden ingresar a la página de la Alcaldía www.alcaldianeiva.gov.co, llenar el formulario, registrar su información y adjuntar el registro de Cámara de Comercio y el protocolo de bioseguridad que establece la Resolución 666 del Ministerio de Protección Social.

La plataforma seguirá activa a solicitudes hasta nueva orden, toda vez que se espera el nuevo decreto que emitirá el presidente Iván Duque, ampliando el confinamiento y dando a conocer cuáles serán los nuevos sectores económicos que se reactivarán.