INFIHUILA fortalece su compromiso ambiental con recorrido institucional por la cuenca del río Las Ceibas

Funcionarios de la entidad participaron en una jornada de sensibilización ambiental junto a la CAM en la cuenca del río Las Ceibas, reafirmando la importancia de las decisiones públicas responsables, la conservación de los recursos naturales y el trabajo articulado por la sostenibilidad del Huila.

En una experiencia que integró conocimiento, conciencia ambiental y responsabilidad institucional, funcionarios de INFIHUILA participaron en un recorrido pedagógico y técnico por la cuenca del río Las Ceibas, una de las fuentes hídricas más importantes para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Neiva.

La jornada, desarrollada en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), permitió a los asistentes conocer de cerca el impacto de decisiones públicas adoptadas hace más de dos décadas por entidades como la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, Las Ceibas EPN y la CAM, orientadas a proteger este ecosistema estratégico para el presente y futuro de la región.

La gerente de INFIHUILA, Cielo Ortiz Serrato, destacó que esta actividad representa una apuesta institucional por consolidar una cultura de conciencia ambiental desde el ejercicio de lo público.

“Recorrer la cuenca del río Las Ceibas nos permitió comprender, de manera directa, que las decisiones bien tomadas en lo público sí transforman territorios y protegen vidas. Aquí entendimos que cuidar el agua no es solo una responsabilidad ambiental, sino también un compromiso institucional con el desarrollo sostenible del Huila”, afirmó la gerente.

En el marco de esta jornada también se promovieron acciones simbólicas y pedagógicas relacionadas con la protección de los recursos naturales, en concordancia con principios como los establecidos en la Ley 2173 de 2021, conocida como la Ley del Árbol, fortaleciendo el mensaje de conservación, siembra y sostenibilidad.

La experiencia también dejó importantes aprendizajes en materia de integración institucional, trabajo en equipo y fortalecimiento humano, aspectos que hicieron parte fundamental de una jornada en la que servidores públicos reafirmaron que el desarrollo regional debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental.