Grupo Ecopetrol siembra más de 615 mil árboles en Huila entre 2018 y 2025

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, el Grupo Ecopetrol fortalece las acciones de restauración ecológica en el departamento del Huila, donde entre 2018 y 2025 ha sembrado, entregado o apoyado la siembra de 615.352 árboles, lo que contribuye de manera significativa a la recuperación de ecosistemas estratégicos del territorio.

Esta labor ha sido posible gracias al trabajo articulado de las empresas del Grupo Ecopetrol —Hocol, ISA, Cenit y Ecopetrol— mediante iniciativas obligatorias y voluntarias que fortalecen la gestión ambiental y promueven el desarrollo sostenible en la región. Del total de árboles consolidados en el periodo, 186.241 corresponden a siembras obligatorias y 429.111 a acciones voluntarias, lo que evidencia un compromiso que va más allá del cumplimiento normativo.

Los municipios con mayor número de árboles sembrados en el departamento son Neiva, con más de 155.000 árboles; Aipe, con más de 100.000; Tesalia, con más de 95.000, Yaguará con cerca de 80.000; y Paicol y Palermo, cada uno con alrededor de 25.000 árboles, lo que refleja una presencia equilibrada de las acciones de reforestación en el territorio huilense.

Durante el año 2025, el Grupo Ecopetrol avanzó en la siembra de 96.608 árboles en el departamento, de los cuales 94.608 corresponden a acciones obligatorias y 2.000 a iniciativas voluntarias. En este periodo, los mayores aportes se han concentrado en los municipios de Aipe (más de 77.000 árboles), Palermo (12.500), Paicol (3.000), Neiva (1.400) y Tesalia (1.000).

Las especies sembradas han sido seleccionadas por su aporte ecológico y adaptación a las condiciones del territorio, destacándose especies nativas como igua (Albizia guachapele), samán (Samanea saman), caracolí (Anacardium excelsum), cedro (Cedrela odorata) y nogal cafetero (Cordia alliodora). En 2025 se han priorizado, además, especies como dinde (Maclura tinctoria), chicalá (Tecoma stans), ocobo (Tabebuia rosea), orejero (Enterolobium cyclocarpum) y ceiba (Ceiba pentandra), fundamentales para la conectividad ecológica y la conservación de la fauna local.

Estas acciones reafirman el compromiso del Grupo Ecopetrol con la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, y lo consolidan como un aliado estratégico del Huila en la construcción de un territorio más sostenible y resiliente.