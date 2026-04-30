Alcalde Germán Casagua, gestionó nueva ruta aérea directa Neiva – Medellín

En una apuesta estratégica por el desarrollo económico y turístico de la región, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, anunció la apertura de una nueva ruta aérea directa que conectará a la ciudad con Medellín a partir de junio de 2026, operada por la aerolínea SATENA.

El anuncio se realizó en el marco de la visita oficial del gerente de la aerolínea, Mayor General Óscar Zuluaga de FAC, quien confirmó el inicio de operaciones del trayecto Neiva – Medellín – Neiva, una gestión que había sido solicitada por la Administración Municipal desde enero de este año en la ciudad de Bogotá.

“El compromiso con los neivanos se cumple. Esta nueva ruta mejorará significativamente la competitividad de nuestra ciudad y beneficiará sectores clave como el turismo, el empresariado y la academia”, afirmó el mandatario local.

Impacto regional y dinamización económica

Desde el Gobierno Nacional, el gestor territorial del Viceministerio de Turismo, José Zaid Ávila López, destacó la importancia de esta conexión aérea como un motor para el crecimiento del destino:

“Este avance fortalece la competitividad no solo de Neiva, sino de todo el departamento del Huila. Permite visibilizar el trabajo articulado entre entidades, dinamiza la llegada de visitantes y responde a las necesidades del sector turístico. Además, posiciona a Neiva como un destino accesible y atractivo para nuevos segmentos de mercado”.

El funcionario agregó que esta nueva ruta contribuirá al incremento de pasajeros y al reconocimiento del Huila como un territorio con alto potencial turístico, impulsando iniciativas locales y generando mayores oportunidades económicas.

Oportunidades para el sector turístico y empresarial.

Por su parte, Víctor Alfonso Mora, CEO de Viajes Colombia Ancestral, resaltó que la conectividad aérea es clave para atraer diferentes tipos de viajeros:

“Estos procesos permiten conectar a Neiva con ciudades emisoras de turismo y negocios, facilitando la llegada de visitantes por motivos educativos, comerciales, laborales y de salud. Ahora el reto es fortalecer estas rutas y aprovechar su potencial”.

La nueva conexión aérea representa un avance significativo en la proyección de Neiva y el Huila como un destino competitivo a nivel nacional, alineado con la estrategia de promoción territorial que busca consolidar al departamento como un “paraíso por descubrir” en Colombia.