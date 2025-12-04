Más de $26.000 millones para proyectos de turismo sostenible: así se moverá la inversión del gobierno del Valle

Con una inversión superior a $26.000 millones, la Gobernación del Valle del Cauca ejecutará cinco proyectos de turismo sostenible que transformarán espacios emblemáticos con el objetivo de posicionarse como un destino líder en sostenibilidad.

La Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo, lidera esta iniciativa que integra espacio público, infraestructura y conservación ambiental. Se trata de una apuesta estratégica para potenciar la competitividad de los destinos turísticos del departamento y dinamizar la economía regional.

“Desde la Gobernación estamos impulsando una transformación histórica en la infraestructura turística de nuestro departamento. Tendremos cinco proyectos en los que invertiremos más de $26.000 millones, una apuesta estratégica para dignificar nuestros destinos, fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.

Por su parte, Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, destacó que los proyectos han sido diseñados bajo los tres pilares de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. “No solo estamos entregando obras de infraestructura; estamos desarrollando proyectos integrales, porque el turismo solo prospera cuando mejora la calidad de vida de las comunidades, genera empleo y protege los ecosistemas que sostienen la actividad turística”, afirmó.

Los datos proporcionados por el Sistema de Información Turística Regional (SITUR) destacan el potencial de la región: entre 2023 y 2024, los municipios donde se desarrollarán estos proyectos experimentaron un incremento del 27,6% en la cantidad de visitantes. Esto, en parte, permitió que para el año pasado el Valle del Cauca recibiera a 7 millones de turistas, lo que representó una inyección económica de aproximadamente US$1,1 millones.

Asimismo, hay que destacar que un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) estima que una mejora en infraestructura puede aumentar el flujo de visitantes entre 5% y 15%.

Los cinco proyectos de impacto son:

Alcalá: Se desarrollará el Bioparque Puerta de Alcalá, ubicado dentro del Paisaje Cultural Cafetero. Este espacio combinará conservación, educación ambiental y turismo de naturaleza, con estructuras inspiradas en los samanes, senderos integrados al ecosistema y zonas destinadas al avistamiento de aves. Roldanillo: Se intervendrá el Mirador del Cerro de las Tres Cruces con una inversión superior a $5.500 millones. Se construirán senderos ecológicos, miradores, servicios sanitarios, mobiliario accesible e iluminación eficiente, además de mejorar la conectividad con el Museo Rayo y la ruta de “Pueblos Mágicos”. Tuluá: Se ejecutan dos obras: la recuperación del Lago Chilicote como ecoparque y el Mirador–Santuario de la Cruz del Picacho, que contará con una cruz de 60 metros, plazoletas, senderos accesibles e iluminación artística. Ambas iniciativas contemplan soluciones ambientales para mitigar impactos. Ulloa: A través del programa “Paisaje Colorido y Encanto”, se invertirá cerca de $500 millones en muralismo, recuperación de fachadas y embellecimiento de accesos, reforzando la identidad cafetera como atractivo cultural.

Con estos cinco proyectos estratégicos, la Gobernación del Valle del Cauca apuesta por un turismo sostenible que transformará espacios emblemáticos de la región, no solo con el objetivo de atraer más visitantes, sino también de mejorar la calidad de vida de las comunidades, proteger el entorno natural y posicionar al departamento como un referente en sostenibilidad turística en Colombia.

Países como Noruega y Dinamarca han liderado esta visión, y hoy son los territorios colombianos los que comienzan a traducir esos modelos en realidades locales.