Más de 10.000 visitantes y 1.200 ciclistas hicieron parte de la Ruta Harold Tejada 2025 en Pitalito, con el apoyo de SATENA

Con la participación de más de 1.200 ciclistas y 10.000 visitantes, la Ruta Harold Tejada 2025 consolidó al Huila como epicentro del turismo deportivo en el país, impulsando la economía y la conectividad regional.

Durante el evento, los ciclistas recorrieron escenarios naturales icónicos como el Desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín y las montañas del Nevado del Huila, símbolos del patrimonio turístico nacional.

SATENA, la aerolínea de los colombianos, se vinculó con éxito a la Ruta Harold Tejada 2025, un evento deportivo y turístico que recorrió los paisajes del sur del país entre el 17 y el 19 de octubre, consolidándose como una vitrina para promover el deporte, el turismo sostenible y el orgullo huilense.

La competencia, que tuvo como epicentro el municipio de Pitalito, Huila, reunió a más de 1.200 ciclistas y atrajo a cerca de 10.000 visitantes, entre familiares, acompañantes y asistentes a la feria comercial, dinamizando la economía local y fortaleciendo la proyección turística del departamento.

“Estar presentes en espacios como la Ruta Harold Tejada reafirma nuestro compromiso con las regiones. SATENA no solo conecta territorios, sino que impulsa iniciativas que promueven el desarrollo económico, el turismo responsable y el bienestar de las comunidades”, destacó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Durante el evento, SATENA fortaleció la conectividad aérea hacia el sur del país, especialmente hacia Pitalito, una de sus rutas emblemáticas, facilitando el traslado de deportistas, invitados y representantes del sector turístico.

A su vez, la aerolínea realizó activaciones de marca y experiencias en vuelo bajo el lema “Tomémonos un café del Huila”, una propuesta que exaltó el aroma, el talento y la hospitalidad de esta región cafetera, invitando a los viajeros a conocer su riqueza cultural y productiva.

A lo largo del recorrido, los participantes atravesaron escenarios icónicos como el Desierto de la Tatacoa, el Estrecho del Magdalena, el Parque Arqueológico de San Agustín, las montañas del Nevado del Huila y las Cuevas de los Guácharos, lugares que reflejan la riqueza natural y cultural del departamento y consolidan al Huila como un referente del turismo deportivo en Colombia.

En el marco del evento, SATENA también reafirmó su compromiso social a través de la campaña MODO ROSA, su iniciativa anual de sensibilización sobre el cáncer de mama, que coincidió con las fechas de la competencia y transmitió un mensaje de salud, vida y esperanza a los asistentes.

Con esta alianza, SATENA ratifica su papel como aerolínea estatal al servicio del desarrollo regional, conectando el deporte, el turismo y las causas sociales que fortalecen el bienestar y la integración de los colombianos.