Más de 1.300 personas participaron en «La Ruta de la Iguana», en el Huila

Con una asistencia superior a 1.300 personas, la iniciativa “La Ruta de la Iguana” completó su recorrido por los municipios de Aipe, Neiva y Gigante. Los asistentes se acercaron para dialogar y conocer de primera mano cómo Ecopetrol avanza en la transición energética, en la producción responsable de hidrocarburos y en la gestión socioambiental del territorio, entre otros temas.

Durante las jornadas, los asistentes participaron en estaciones interactivas, ejercicios pedagógicos, experiencias de realidad virtual y cine al aire libre, espacios diseñados para explicar de manera práctica el papel del petróleo y el gas en la seguridad energética del país, la importancia de la protección ambiental y el impacto de la inversión social en las comunidades.

La actividad generó un ambiente de cercanía y diálogo, reflejando el interés de la comunidad por conocer los procesos de la industria y fortalecer la relación con Ecopetrol.

“Fue una experiencia muy agradable, teniendo en cuenta que por primera vez se da en el centro poblado esta oportunidad y los niños han interiorizado ese conocimiento. Muy agradecidos porque permiten que las personas amplíen sus conocimientos y experiencias”, afirmó Hander Mosquera, corregidor del Centro Poblado de Guacirco.

Por su parte, Valerie Tapia Reyes, habitante de la vereda Tres Esquinas del municipio de Gigante, destacó: “Una tarde fuera de lo normal, dinámica para los niños y adultos. Lo disfruté muchísimo, gracias a Ecopetrol por esta oportunidad”.

Con iniciativas como esta, Ecopetrol continúa apostándole a compartir conocimiento, generar confianza y mantener una presencia activa y transparente en las regiones donde opera.