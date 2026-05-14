Más allá de la educación STEM que gana terreno en Colombia, un colegio de Bogotá se posiciona entre los mejores del país

Un análisis de con datos de 226.000 estudiantes encontró que los modelos educativos basados en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) mejoran el desempeño académico, fortalecen el pensamiento crítico y aumentan la capacidad de resolver problemas reales.

El Gimnasio Alessandro Volta se ubicó en el quinto lugar entre los colegios de Bogotá en el ranking de Sapiens Research, destacándose especialmente por su enfoque en ciencias, que incluye y trasciende la educación STEM como una aproximación holística a la realidad.

En los últimos años, el enfoque educativo STEM —sigla en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— ha ganado relevancia en distintos sistemas educativos del mundo. Este modelo pedagógico promueve el desarrollo de competencias que permiten a los estudiantes comprender fenómenos científicos, interpretar datos y aplicar el conocimiento en contextos reales. En un entorno cada vez más marcado por la tecnología y la innovación, estas habilidades se han convertido en herramientas clave para la formación académica y profesional de las nuevas generaciones.

La evidencia internacional respalda este enfoque. De acuerdo con el informe Skills Outlook de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los adultos que cursan estudios en áreas STEM tienden a presentar mayores niveles de comprensión matemática y razonamiento numérico frente a quienes se forman en otros campos.

Asimismo, una revisión publicada en ScienceDirect, que analizó más de 1.200 estudios y datos de más de 226.000 estudiantes, concluyó que los modelos educativos basados en STEM contribuyen a mejorar el desempeño académico, fortalecer el pensamiento crítico y aumentar la capacidad de aplicar conocimientos en la solución de problemas reales.

Por otro lado, un estudio divulgado en la plataforma Advancing Open Science identificó que este enfoque también favorece el desarrollo de la creatividad y del pensamiento computacional en estudiantes de educación media, especialmente cuando el aprendizaje se basa en proyectos, experimentación y trabajo interdisciplinario.

En este contexto, el Gimnasio Alessandro Volta, un colegio italiano de Bogotá, cuenta con un modelo educativo transversal centrado en el pensamiento científico, la curiosidad intelectual y la exploración del conocimiento como motores del aprendizaje. Sin embargo, su enfoque trasciende las disciplinas STEM, integrando todas las áreas del saber para promover una formación integral, donde el conocimiento dialoga con la creatividad, la reflexión y la comprensión del entorno. En el aula, este enfoque se traduce en dinámicas donde varios docentes pueden abordar los temas o áreas de manera simultánea, integrando saberes y conectando conceptos en tiempo real.

De acuerdo con la institución, esta metodología busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen la capacidad de formular preguntas, entender fenómenos y transformar la curiosidad en descubrimiento, desde una mirada interdisciplinaria, habilidades que hoy son consideradas fundamentales tanto para la educación superior como para los desafíos del mundo contemporáneo.

Los resultados académicos comienzan a reflejar este proceso. Según el más reciente ranking de los mejores colegios de Colombia elaborado por Milton Ochoa, una medición que analiza el desempeño de las instituciones a partir de indicadores asociados a los resultados de las pruebas Saber 11, el colegio se ubicó en el primer lugar entre los mejores colegios calendario B de Bogotá.

Para la comunidad educativa del Gimnasio Alessandro Volta, estos resultados reflejan el impacto de un modelo pedagógico donde educar en ciencia no implica transmitir conocimientos de manera técnica, sino despertar la curiosidad que impulsa a los estudiantes a explorar, cuestionar y descubrir, entendiendo que cada pregunta puede abrir la puerta a nuevas formas de comprender el mundo.

Más allá de los resultados académicos, la apuesta del colegio es formar estudiantes capaces de entender y vivir la realidad con rigor científico, pero también con sensibilidad, curiosidad y capacidad de asombro frente al conocimiento. En ese camino, la institución busca fomentar la pertenencia y acompañar el desarrollo como camino al destino de cada estudiante, y de toda su comunidad de sentido, brindándoles las herramientas intelectuales y humanas necesarias para convertirse en ciudadanos del mundo, conscientes de su entorno y capaces de aportar al bienestar de la sociedad.