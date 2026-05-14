En Colombia la atención cayó a 8 segundos y ya está cambiando la forma de hacer contenido audiovisual

En un entorno dominado por plataformas como YouTube y Netflix, el reto no es solo captar audiencia, sino retenerla desde el inicio en un ecosistema cada vez más saturado.

La capacidad de atención cayó a 8,25 segundos y más del 50% de los usuarios abandona videos largos, un cambio que ya impacta la forma en que se producen contenidos.

En Colombia, la forma de consumir contenido audiovisual está cambiando más rápido que nunca, y la razón es clara, la atención ya no alcanza o cada día la seguimos perdiendo.

Hoy, la capacidad promedio se sitúa en 8,25 segundos y más del 50% de los usuarios abandona videos de más de un minuto, incluso si el contenido les interesa, según un informe de Cross River Therapy. Este cambio ya está obligando a marcas, creadores y plataformas a replantear cómo producen y estructuran sus contenidos en un entorno donde cada segundo define si el usuario se queda o se va.

Este fenómeno ocurre en un país cada vez más digital. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el 94% de las personas con teléfono móvil tiene smartphone, y el 46% de los colombianos mayores de 15 años consume contenido en plataformas digitales, con YouTube (29%) y Netflix (26%) liderando el uso. Además, 1 de cada 3 usuarios ha dejado de ver televisión abierta, lo que confirma un cambio estructural en los hábitos de consumo.

El impacto en la industria ya es visible. Plataformas como TikTok o Instagram han consolidado formatos breves donde los primeros segundos lo son todo. De hecho, captar la atención en los primeros 3 segundos puede aumentar el tiempo de visualización hasta en un 58%, según Animato. “Hoy la audiencia decide en segundos si se queda o abandona un contenido. Eso obliga a repensar completamente la narrativa audiovisual desde el primer frame”, explican expertos de ESDESIGN.

A este comportamiento se suman nuevos hábitos de consumo inmediato, Netflix informo que, los usuarios presionan el botón “Omitir intro” 136 millones de veces al día, lo que equivale a 195 años de tiempo ahorrado diariamente. Más que una función, es una señal clara, la audiencia ya no espera, decide en segundos.

La transformación también responde a una fragmentación constante de la atención, ya que, muchas personas no logran concentrarse más de 47 segundos en una sola pantalla, mientras que el usuario promedio revisa su teléfono más de 1.500 veces por semana. Entre los menores de 25 años, el cambio de tarea ocurre cada 40 segundos, lo que dificulta la concentración sostenida y redefine la forma en que se procesa el contenido.

“Ya no se trata solo de contar una historia, sino de estructurarla para un entorno de consumo inmediato. El inicio dejó de ser introductorio y pasó a ser decisivo”, añaden desde ESDESIGN. En este contexto, la producción audiovisual deja de ser solo creativa para convertirse en estratégica, donde el ritmo, la edición y la claridad del mensaje son determinantes.

La presión aumenta si se considera el volumen de estímulos, en donde hoy los usuarios están expuestos a más de 5.000 contenidos diarios, frente a los 1.400 de hace una década. Este exceso no solo reduce la atención, sino que también incrementa la fatiga cognitiva y los niveles de estrés.

Las diferencias por edad refuerzan esta tendencia, con el 32% de los jóvenes entre 18 y 22 años que presentan altos niveles de dependencia a redes sociales, seguido por un 30% en adultos de 23 a 38 años, según SQ Magazine. Aunque el porcentaje disminuye en edades mayores, el patrón se mantiene, evidenciando que la economía de la atención atraviesa a toda la población.

Las consecuencias ya son medibles el consumo intensivo de contenido corto puede reducir la atención sostenida hasta en un 27%, mientras que los videos de menos de 15 segundos alcanzan tasas de retención de hasta 76%, consolidando la preferencia por formatos inmediatos.

Este cambio también redefine el perfil profesional, hoy, entender cómo se comporta la audiencia, cómo captar atención en segundos y cómo estructurar contenidos efectivos se convierte en una habilidad clave. El reto ya no es solo captar la atención, sino sostenerla desde el primer segundo. Porque, en el entorno digital actual, cada segundo, cuenta.