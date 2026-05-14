Boom de educación online en Colombia: más de 600.000 estudiantes ya se forman sin salir del país

El crecimiento de la educación virtual en Colombia ya supera el 14% anual y permite a miles de profesionales formarse en instituciones globales sin salir del país.

Más de 45.000 profesionales de 85 países han pasado por OBS Business School en sus 20 años, reflejando el auge de la educación online como puerta de acceso a formación global para estudiantes colombianos.

La educación superior dejó de depender de la geografía. En Colombia, más de 600.000 estudiantes estuvieron matriculados en programas virtuales entre 2024 y 2025, una cifra que crece a un ritmo del 14,4% anual y que confirma un cambio estructural en la forma de acceder a formación profesional.

El dato marca un punto de inflexión: por primera vez, la educación online no solo compite con la presencial, sino que se consolida como puerta de entrada a universidades internacionales para miles de colombianos que hoy estudian sin salir del país.

El fenómeno no es menor. La formación virtual no solo amplía el acceso, también impacta la empleabilidad. Según el Observatorio Laboral para la Educación, el 91,6% de los egresados de posgrados virtuales tiene empleo, frente al 73,9% de quienes cuentan únicamente con pregrado, lo que evidencia una ventaja competitiva clara en el mercado laboral.

En este contexto, instituciones globales como OBS Business School, que cumple 20 años, reflejan la magnitud del cambio. Más de 45.000 profesionales de 85 países han pasado por sus aulas digitales, consolidando un modelo educativo que conecta talento a escala internacional y rompe definitivamente las barreras geográficas.

“El impacto es tangible: muchos profesionales llegan buscando evolucionar, cambiar de sector o asumir nuevos retos, y lo logran. La educación online ya no es una alternativa, es un acelerador de carrera”, señala Florencio Castro, Director de Customer & Student Experience de OBS Business School.

El crecimiento responde a múltiples factores. En un país donde históricamente las barreras económicas y territoriales han limitado el acceso a la educación superior, la virtualidad se ha convertido en una solución concreta. Permite estudiar en instituciones internacionales, acceder a contenidos actualizados y desarrollar habilidades digitales clave, sin asumir los costos de migrar.

A nivel global, la tendencia es igual de contundente. El mercado de e-learning alcanzó los 342.400 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 682.300 millones en 2033, consolidando a la educación digital como uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo.

El contraste con el pasado es radical. Hace dos décadas, en Colombia menos del 1% de la población tenía acceso a internet y solo el 14,41% accedía a educación superior. Hoy, la formación online no solo crece, sino que redefine el concepto mismo de estudiar.

Sin embargo, el reto ha evolucionado. Aunque la brecha digital se redujo en 11,3% entre 2018 y 2023, según MinTIC, el desafío ya no es únicamente de conectividad, sino de habilidades. La educación virtual se posiciona así como una herramienta de competitividad en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado.

El mensaje es claro: estudiar desde Colombia para el mundo ya no es la excepción, es la nueva normalidad. Y en un entorno donde el conocimiento se vuelve global, la pregunta ya no es quién puede acceder, sino quién está aprovechando esta oportunidad.

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