Colombia enfrenta un cambio en la publicidad, conoce los “tips creativos” que ahora definen qué marcas logran diferenciarse

Con más de 37,7 millones de usuarios en redes sociales y una inversión digital que supera los $3 billones, el verdadero reto para las marcas en Colombia ya no es generar contenido, sino lograr diferenciarse en un entorno saturado.

Expertos de ESDESIGN señalan que la creatividad hoy exige método, cuestionar, replantear y cambiar el enfoque se vuelve clave para construir campañas que realmente conecten y generen impacto.

En Colombia, el problema de la creatividad no es la falta de ideas, sino la repetición. En un entorno donde las marcas compiten constantemente por visibilidad, muchas campañas terminan pareciéndose entre sí, replicando fórmulas que ya no generan impacto. Los datos lo respaldan, ya que hoy hay más de 37,7 millones de usuarios activos en redes sociales siendo más del 70% de la población, según DataReportal, lo que convierte el ecosistema digital en un espacio altamente saturado de contenido.

A esta presión se suma la inversión, según IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau), la publicidad digital en el país creció 7,6% en 2025 y superó los $3 billones, con formatos como el influencer marketing alcanzando los $227 mil millones (+23,1%) y el branded content creciendo más de 66%. Más contenido, más formatos, pero no necesariamente más diferenciación.

Frente a este escenario, conceptos como el pensamiento lateral están dejando de ser teoría para convertirse en una herramienta práctica que responde a una necesidad real del mercado. El pensamiento lateral, desarrollado por Edward de Bono, propone algo simple pero poderoso, dejar de buscar “la respuesta correcta” y empezar a replantear el problema. En lugar de seguir procesos lineales, invita a cuestionar supuestos, cambiar el enfoque o combinar ideas inesperadas.

En la práctica, esto se traduce en campañas que no solo comunican, sino que sorprenden. “Muchas veces el problema no está en la ejecución, sino en cómo se está planteando el reto desde el inicio, cambiar el enfoque puede abrir soluciones que antes no eran visibles”, explican expertos de ESDESIGN.

En este contexto, los “tips creativos” dejan de ser recomendaciones generales y se convierten en herramientas concretas para generar ideas que realmente conecten, ESDESIGN comparte y explica cómo se pueden utilizar:

Cuestionar lo obvio: Preguntarse qué se está dando por hecho, dado que muchas campañas fallan porque parten de supuestos no cuestionados. Romper esa base abre nuevas rutas creativas. Cambiar de perspectiva: Mirar el problema desde otro ángulo, como desde el usuario, desde alguien ajeno al producto o incluso desde una limitación extrema. Esto permite detectar oportunidades invisibles. Invertir el problema: En lugar de pensar “cómo lograr algo”, plantear “cómo evitarlo” o “cómo hacerlo al revés”. Esta técnica revela puntos ciegos y nuevas soluciones. Combinar ideas inesperadas: Unir conceptos que aparentemente no tienen relación. De estas conexiones surgen propuestas más originales y memorables. Usar restricciones creativas: Trabajar con límites, menos presupuesto, menos tiempo, menos recursos, obliga a pensar diferente y evita caer en soluciones previsibles. Generar múltiples opciones antes de elegir: No quedarse con la primera idea, es importante explorar varias alternativas permite salir del pensamiento automático y encontrar propuestas más sólidas.

Este enfoque también está impactando áreas como el diseño UX/UI, donde muchos problemas “técnicos” en realidad son problemas de enfoque, con interfaces complejas o experiencias poco intuitivas suelen resolverse no con más diseño, sino replanteando el problema desde el inicio. “En un mercado saturado de mensajes, las marcas que destacan no son necesariamente las más creativas, sino las que logran ver el problema desde otro ángulo”, añaden desde ESDESIGN.

El reto para Colombia es muy claro, poder pasar de producir contenido a producir ideas que realmente conecten. Y en ese proceso, la creatividad deja de depender de la inspiración para convertirse en método.