María Lucía Villalba: una propuesta seria para el Huila

En los últimos meses, en medio de conversaciones francas con líderes políticos, comunitarios y ciudadanos de distintos municipios del Huila, ha comenzado a sonar con fuerza un nombre que genera respeto y buena impresión: María Lucía Villalba.

No ha sido producto de un rumor aislado ni de una estrategia improvisada, es una percepción que se construye entre personas que analizan con criterio lo que necesita nuestro departamento: una representación seria, con liderazgo capaz, pero sobre todo, con preparación.

Muchos se han preguntado si ella estaría dispuesta a asumir un reto como el Senado de la República y, lo hacen con una claridad que no deja duda: el Huila quiere ver más mujeres en cargos de elección popular, mujeres que no solo representen, sino que gestionen con visión y carácter. Colombia necesita voces femeninas que asuman responsabilidades legislativas con profesionalismo, conocimiento del país y rigor ético, el Huila no puede quedarse al margen de ese proceso.

María Lucía tiene el perfil para dar ese paso, su hoja de vida habla por sí sola: Economista de la Universidad Javeriana, con un máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Nueva York, ha trabajado por Colombia desde diferentes escenarios de alta responsabilidad, se destaca como miembro afiliado del Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard, donde contribuye a la investigación sobre los desafíos más importantes que presenta internet en la sociedad; como Consejera Presidencial para la Transformación Digital, fue clave en la estructuración del Marco Ético de Inteligencia Artificial, una herramienta pionera en América Latina, como Cónsul en Nueva York, supo ejercer con decoro, fortaleciendo relaciones institucionales y la imagen del país.

Lo que la distingue no es solo su formación, sino su capacidad para aplicar ese conocimiento al servicio público con resultados, como Jefa de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lideró procesos que exigían eficiencia, liderazgo estratégico y toma de decisiones con enfoque social, su estilo de trabajo no busca reflectores ni discursos adornados; se basa en la acción, la planeación y el cumplimiento.

He seguido de cerca su trayectoria, no porque esté de moda hablar de mujeres en política, sino porque es una realidad innegable: necesitamos más mujeres en espacios de decisión, no como cuota, sino como respuesta a una deuda estructural del sistema político colombiano. Las mujeres no solo enriquecemos el debate con nuevas perspectivas, también garantizamos que se legisle pensando en las múltiples realidades que atraviesan a las familias, al territorio, a las regiones.

En el Huila, donde las mujeres han sido protagonistas silenciosas del desarrollo económico, del cuidado, de la organización comunitaria y de los liderazgos sociales, es momento de que también tengan un lugar activo en la representación legislativa. No basta con votar, opinar o acompañar campañas; es necesario que estén liderando las curules donde se toman decisiones que impactan al país y al departamento, y para eso se requiere preparación, carácter, compromiso, tres cualidades que definen a María Lucía.

Quienes piensan que solo debe aspirar alguien que haya hecho política tradicional en el Huila, se equivocan, las regiones no necesitan más de lo mismo, necesitan gestión, María Lucía representa una nueva forma de hacer política: con conocimiento técnico, experiencia institucional y resultados medibles. Lo ha demostrado en el ámbito nacional y distrital, y puede poner ese mismo conocimiento al servicio del departamento.

No podemos seguir postergando la participación de liderazgos femeninos con capacidad real. Si queremos fortalecer la democracia regional, debemos abrir camino a mujeres que sepan gestionar desde la ley, desde el respeto a las instituciones y desde una visión amplia del país. María Lucía ha trabajado con gobiernos locales, ha impulsado la transformación digital, ha promovido el desarrollo de ciudades inteligentes, ha defendido el uso ético de la tecnología y ha participado en escenarios internacionales de análisis político y económico. Su experiencia está más que probada.

Como huilense, como mujer, como ingeniera y como líder política, respaldo una eventual candidatura suya al Senado de la República, porque sé que no improvisa, que no se deja absorber por la coyuntura y que entiende que el trabajo legislativo debe construirse con técnica, pero también con sensibilidad territorial.

Su vínculo con el departamento no es producto de una campaña, es un compromiso que se ha fortalecido con el tiempo, con el diálogo permanente con distintos sectores del Huila y con un genuino interés por aportar desde un rol en el Congreso. El Huila tiene todo para proyectarse con fuerza a nivel nacional, pero necesita vocerías que conozcan los retos de hoy y los enfoques de futuro, que sepan gestionar más allá de las fronteras del departamento, pero sin perder la conexión con la gente.

María Lucía no representa un experimento político ni una aventura electoral, representa una oportunidad seria de que el Huila cuente con una senadora que combine visión estratégica, experiencia institucional y compromiso con la región. Una mujer que ha demostrado que se puede liderar con rigor, que escucha antes de actuar y que toma decisiones pensando en el bien común.

Es momento de dar un paso distinto, de apostarle a liderazgos que sumen desde la preparación, desde la trayectoria, desde la coherencia. En un país donde tanto se habla de renovación, es hora de pasar del discurso a la acción, incluyendo liderazgos femeninos que estén listos para asumir grandes responsabilidades.

Por eso, con convicción y con absoluta tranquilidad, afirmo que si María Lucía Villalba Gómez decide aspirar al Senado, contará con mi respaldo, no desde el afecto personal, sino desde el análisis político serio y desde la certeza de que el Huila necesita una representación distinta, técnica, cercana y firme.

Aquí estamos listas para dar el paso, porque las mujeres sabemos hacer política con contenido, con respeto y con resultados.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno

Universidad Externado de Colombia