“Mala fama”: la nueva apuesta musical de Andrés Cortés

Después de una ruptura, ¿Quién se queda con la reputación? Esa pregunta define “Mala Fama”, el nuevo sencillo de Andrés Cortés, una ranchera contemporánea que aborda el desencanto y la desilusión cuando el amor se complica.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha comenzado a generar conversación entre quienes conectan con letras directas y sin filtros. Fue compuesta por Benjamín Cordero y producida por SAAK, Fabián Arenas y el propio Cordero.

La propuesta combina lo popular colombiano con la fuerza del mariachi tradicional. El resultado es un sonido honesto, frontal y alineado con el regional actual.

“Mala Fama” cuenta con dos versiones que amplían su alcance musical: la versión mariachi y la versión cantina. Esta doble propuesta permite explorar dos atmósferas distintas dentro del mismo concepto emocional. Mientras la versión mariachi resalta la fuerza tradicional del

género, la versión cantina aporta un matiz más íntimo y cercano.

Ambas mantienen la esencia del mensaje y la identidad interpretativa del artista. Esta decisión refuerza la versatilidad del proyecto. El objetivo es conectar con diferentes públicos dentro del regional contemporáneo.

El videoclip oficial refuerza ese mensaje con una apuesta emocional y coherente con la esencia del tema. Fue dirigido por Mauricio Prince y producido por la casa 6609 Films. La grabación se realizó en Barranquilla, Puerto Colombia y Puerto Velero, integrando escenarios caribeños

con estética regional.

El concepto mezcla una presentación en vivo junto a mariachis con escenas en un ambiente tipo bar. La propuesta visual acompaña la fuerza

interpretativa del artista. El resultado fortalece la identidad de “Mala Fama”.

El sencillo ya comienza a sonar con fuerza en emisoras de Colombia, México y España, marcando un paso firme en la expansión internacional de Andrés Cortés dentro del regional contemporáneo. La respuesta en plataformas digitales confirma que la audiencia está conectando con su

propuesta honesta y directa.

Más que un lanzamiento puntual, este movimiento consolida su presencia en mercados clave del género. La proyección apunta a superar

el millón de reproducciones. El crecimiento está respaldado por una comunidad digital activa. El impacto inicial evidencia el interés

del público.

Este lanzamiento marca una nueva etapa en la trayectoria del artista, oriundo de San Vicente del Caguán. Se caracteriza por una propuesta con mayor claridad y proyección internacional. Andrés Cortés mantiene presencia constante en Instagram, TikTok y Facebook. Su comunidad digital respalda cada paso de su crecimiento musical.

La combinación del mariachi tradicional con el despecho colombiano define su identidad.

Con “Mala Fama”, reafirma su compromiso con una música directa y cercana al público.