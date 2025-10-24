Los sabores del Huila, se tomarán el Huila Fest 2025, con el Gastro Fest Opita

En el marco de Huila Fest 2025, se llevará a cabo el Gastro Fest Opita, un espacio para disfrutar de lo mejor de la gastronomía huilense reunida en un solo lugar. Este evento contará con la participación de más de 30 marcas del sector gastronómico, entre restaurantes y emprendimientos locales, que deleitarán a los visitantes con sus sabores tradicionales y propuestas innovadoras.

Además, los asistentes podrán disfrutar del Festival de la Empanada y una exposición de cervezas artesanales, una oportunidad perfecta para saborear la diversidad culinaria que caracteriza al departamento.

“El Gastro Fest Opita será un espacio para valorar nuestra gastronomía y apoyar a los emprendedores y empresarios del sector, más de 30 participantes estarán presentes con productos típicos, preparados con ingredientes locales y técnicas creativas”, destacó Jorge Andrés Gechem Artunduaga, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila.

El Huila Fest 2025, es el festival de emprendimiento más grande del departamento, que reunirá a los principales sectores productivos como la moda, artesanías, agroindustria, gastronomía, entre otros. La cita será del 6 al 9 de noviembre en el Centro de Convenciones y Recinto Ferial de Neiva, donde los visitantes podrán vivir una experiencia llena de innovación, cultura y sabor.

Este encuentro es organizado por la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y hace parte de la implementación de la Política Pública de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación.