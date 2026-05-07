Los Opitas: 25 artistas del Huila viajan a Turquía para proyectar el folclor nacional

Después de la recordada participación en escenarios asiáticos el año pasado, la Agrupación Folclórica Los Opitas vuelve a proyectar el nombre del Huila en el exterior.

En julio, 25 músicos y bailarines viajarán a Turquía bajo la dirección artística de Carmenza Méndez Guarnizo, para presentar en nombre del país, una muestra de las tradiciones del sur de Colombia ante públicos internacionales.

La agenda contempla presentaciones en el Festival de Trabzon Horon entre el 8 y el 15 de julio, el Festival de Ankara del 17 al 21 y el Festival de Gaitas y Música del 22 al 28. En estos escenarios el grupo interpretará sanjuaneros, bambucos y cuadros folclóricos, que también evocan la costa Caribe y la región llanera.

La agrupación llega a esta nueva experiencia internacional, luego de un recorrido que supera las tres décadas de trabajo continuo en la preservación y difusión del folclor huilense. Su nombre ha estado presente en escenarios de América del Sur y Central, Asia, Europa y Oceanía, donde la música y la danza del sur colombiano han encontrado públicos atentos y curiosos por conocer esta expresión cultural.

Para los integrantes, este viaje representa mucho más que una gira artística. Es la oportunidad de compartir una identidad construida a partir de tradiciones campesinas, fiestas populares y expresiones musicales que forman parte de la vida cotidiana en el Huila. Cada montaje que presentarán en Turquía recoge esa memoria colectiva que ha sido transmitida de generación en generación.

“Es un orgullo poder llevar nuestras raíces, nuestra música y nuestras danzas a escenarios internacionales. Representar a Colombia es una responsabilidad que asumimos con compromiso y amor por nuestra cultura”, expresó Méndez antes del viaje.

Los ensayos previos han estado marcados por la revisión minuciosa del repertorio y la puesta en escena. El propósito es que cada presentación permita al público extranjero apreciar no solo la estética del vestuario y la coreografía, sino también la historia que hay detrás de cada ritmo y cada paso.

El sanjuanero huilense, la cumbia y el bambuco serán ejes centrales de las presentaciones, acompañados de cuadros folclóricos que representan otras regiones del país. La intención es ofrecer un panorama amplio de la diversidad cultural colombiana a través de un lenguaje artístico que trasciende las palabras.

Esta participación también fortalece los lazos culturales entre Colombia y 50 países mas que participarán en Turquía, un intercambio que permite que las tradiciones viajen y dialoguen con otras expresiones del mundo. Para la agrupación, cada aplauso en el exterior es una forma de reconocimiento al trabajo que durante años han realizado desde el territorio.

El año pasado, la Agrupación Folclórica Los Opitas representó al Huila y a Colombia en la Yeongdong World Traditional Music & Arts Expo 2025 en Corea del Sur, uno de los encuentros de música y artes tradicionales más relevantes del mundo. Allí, junto a delegaciones de varios continentes, el grupo presentó sanjuaneros, rajaleñas, bambucos y merengues campesinos, y también participó en el Jeongsun Arirang Festival y el Korean Folklore Arts Festival, logrando una amplia acogida del público y consolidando la proyección internacional del folclor huilense.

El recorrido por estos festivales internacionales se convierte en una nueva página en la historia de Los Opitas y en una muestra de cómo el folclor huilense continúa abriéndose camino más allá de las fronteras, llevando consigo la identidad de un departamento que encuentra en la música y la danza una de sus expresiones más representativas.

Aunque parte de la invitación contempla apoyos logísticos por parte de los organizadores y el respaldo institucional para la participación en los festivales, los integrantes de la agrupación deben gestionar recursos propios para cubrir gastos como los tiquetes aéreos, por lo que adelantan gestiones y actividades que les permitan reunir el dinero necesario para hacer posible este nuevo sueño internacional.