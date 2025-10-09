Los niños, niñas y padres de familia también hacen parte de las Fiestas del Cacao y el Café en una tarde de juegos

Continúa las festividades folclóricas del Cacao y el Café, la Alcaldía Municipal de Gigante, desarrolló una jornada llena de alegría, juegos y unión familiar con la actividad “Tarde de juegos en familia”, realizada este miércoles en el parque principal.

La iniciativa, liderada por la Coordinación de Deportes de la Alcaldía, en articulación con el PIC Municipal y la E.S.E. Hospital San Antonio, tuvo como propósito fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, fortalecer los lazos familiares y promover hábitos de vida saludables y bienestar mental.

Niños, niñas y adultos disfrutaron de una tarde lúdica dirigida por el instructor Daniel Barona, quien animó a los asistentes con juegos tradicionales, rondas infantiles y dinámicas participativas, despertando risas, movimiento y entusiasmo entre todos los participantes.

El ciudadano José Calderón, uno de los asistentes, destacó la importancia de estos espacios para la integración familiar: “Me pareció espectacular porque logramos integrarnos como familia. Participaron niños, padres y adultos en juegos como los aros y piedra, papel o tijera, que permitieron vincular a personas de diferentes edades en el marco de las fiestas del Cacao y el Café”, expresó.

A pesar de la lluvia, la actividad logró reunir a decenas de familias que compartieron una tarde de diversión y convivencia, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal con el bienestar de la comunidad.

Se vienen más eventos deportivos

El profesional de deportes de la Alcaldía de Gigante, Humberto Tovar, reiteró la invitación a seguir participando en las actividades deportivas y recreativas que hacen parte de la versión número 38 del festival: “Estas jornadas buscan brindar espacios de recreación para toda la familia, promoviendo la actividad física y el deporte como herramientas de unión y bienestar”.

La programación continúa con una agenda cultural y deportiva que incluye este sábado la apertura del Cuadrangular Departamental de Baloncesto, en las categorías masculino y femenino, y el domingo el esperado Running Kids, que promete llenar las calles de color, energía y participación infantil.