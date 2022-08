Los defines no nos van a salvar de los tiburones

Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar a Buenaventura con mi familia y estando en una playa de Guanchaco, no vi mallas como medidas de protección de las que suelen utilizarse es estos espacios y le pregunté a una vendedora sobre cómo se protegían de los tiburones en la playa y ella me contesto con toda seguridad, que no me preocupara que “Apenas aparecen los tiburones, los delfines vienen y nos salvan” en ese momento me dio un miedo ni el verraco y salí despavorido de la playa.

Mi instinto de conservación y el miedo que le tengo a estos animales, se oponía a la lógica de la confianza y al mito que la señora me contó. Esta pequeña anécdota me trae al recuerdo, las recientes renuncias de funcionarios públicos y diputados, concejales entre otros, que aspiran a ocupar las dignidades en el gobierno municipal o departamental.

Lo cierto es que, al Huila, se lo han feriado por años los tiburones y ahora nos vienen a meter el cuento que los delfines nos van a salvar, no nos crean tan inocentes, las actuales circunstancias nos muestran que estamos rodeados con contadas excepciones de líderes que están a espaladas de la realidad, que mantienen de reunión en reunión prometiendo lo que no van a cumplir y que sus actuaciones distan de ser una posible o eventual representación digna de nuestro departamento.

¿Quiénes son los responsables de la actual debacle de la Alcaldía de Neiva?, los mismos que se dicen ser amigos del Alcalde, los que viven pavoneándose con sus caballos en las fiestas y embriagados de la mermelada que les ha tocado (Al punto que se van a volver diabéticos), que regalaron el alumbrado público al Turco Hisalca (Los nexos del ‘Turco’ Hilsaca con los ‘paras’ https://verdadabierta.com/los-nexos-del-turco-hilsaca-con-los-paras/), que endeudan a la ciudad por más de 60 mil millones y ni se sonrojan para pedir otros 40 mil, a pesar de estar imputados por corruptos y tener obras con una mediocre ejecución, que tienen a la ciudad llena de huecos, que compran en el Charco Nariño la alimentación escolar como si aquí no hubiesen personas que pudieran suministrar estos alimentos, que contratan con la Costa, el Meta, Nariño y cuanto contratitas ofrezca en la feria que han convertido nuestra ciudad y que botan a la basura el lema de Primero Neiva.

Esos mismos que han guardado silencio ante esta ignominia son los que hoy quieren disque aspirar a representarnos en la dignidad del departamento y el municipio, su descaro no les permite mirar que el pueblo está cansado de tanta sandez, que así como se cobró factura a algunos de los que aspiraron al senado y a la cámara va a ocurrir en Asamblea, Concejo, Alcaldía y Gobernación, contamos con un gobierno alternativo que está dando ejemplo de administración por el mérito y que con su ejemplo, tenemos que realizar un revolcón en los municipios y en el departamento del Huila, para que las empresas electorales se quiebren y que el pueblo sea el que gobierne, con personas capacitadas, dignas de ejercer lo público, sin tacha y sin esperar nada distinto que ayudar al pueblo.

Las evidencias son contundentes, gracias al liderazgo de estos Tiburones (A veces me da pena la comparación con los pobres tiburones y me excuso por ello) somos el 4 departamento más pobre, con mayores atrasos en infraestructura vial, con índices de calidad educativa por el suelo, con baja competitividad y en donde pululan los escándalos del saqueo de los presupuestos públicos.

Mis estimados amigos huilenses, les juro que los delfines no nos van a salvar, pues estos tiburones son avezados en la triquiñuela, en la marrulla, en la avaricia, en la mentira, y en la corrupción, por ello, convoco a todos los jóvenes, a los líderes dignos de este departamento a terminar el secuestro de las instituciones públicas, a levantarse y atreverse a hacer el cambio, a dignificar el ejercicio de la política y a cerrarle la puerta a estos profesionales de la política que ahora posaran de redentores, abrazando y prometiendo, pero que apenas lleguen al poder no harán nada distinto que actuar de conformidad con su proceder. Por ello, les repito en serio “LOS DELFINES NO NOS VAN A SALVAR DE LOS TIBURONES”.

Por: Alfredo Vargas Ortíz – alfredo.vargas@usco.edu.co

Twitter: @Alfredovargaso